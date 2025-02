2025 yılında Netflix'e yeni yapımlar geliyor... Frankenstein, The Woman in Cabin 10, Happy Gilmore 2 ve daha fazlası!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:56

2025 yılında Netflix'te çeşitli yapımlar izleyicisi ile buluşacak. Bu yıl Netflix kütüphanesine eklenmesi beklenen filmler arasında başrolünde Jacob Elordi'nin yer aldığı Frankenstein, Daniel Craig başrollü Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Keira Knightley başrollü The Woman in Cabin 10 gibi filmler yer alıyor. İşte 2025 yılında yayımlanacak Netflix filmleri!

"Frankenstein"

Yönetmenliğini Guillermo del Toro'nun üstlendiği yapım yeni bir uyarlama olma yolunda. Kadroda ise Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth gibi isimler yer alacak. Filmin kasım ayında Netflix kütüphanesine eklenmesi bekleniyor.

"Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, bu zamana kadarki en tehlikeli vakasıyla karşı karşıya olan dedektif Benoit Blanc’ın maceralarını konu ediyor. Filmin başrollerinde Daniel Craig, Josh O'Connor, Cailee Spaeny yer alıyor.

"Esrarengiz Canavar 2"

Çok güçlü bir trolün uyanmasıyla Norveç’te büyük bir kaos meydana gelir. Hayatlarındaki en tehlikeli görevle karşı karşıya olan Nora, Andreas ve Kaptan Kris’in canavar saldırısını durdurmak için yeni müttefikler ve yeni silahlar edinmeleri, sorularına cevap bulmak için ise Norveç tarihine dalmaları gerekir.

"The Woman in Cabin 10"

Keira Knightley, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario gibi isimleri buluşturan filmin yönetmenliğini Simon Stone üstleniyor.

The Woman In Cabin 10, lüks bir yolcu gemisinde seyahat ederken korkunç bir sırra rastlayan bir seyahat yazarının hikayesini konu ediyor. Bir haber için lüks bir yolculuk sırasında bir gazeteci, gece geç saatlerde bir yolcunun denize düştüğüne tanık olur. Ancak tüm yolcular sayıldığında ve kayıp kimse olmadığında gazeteciye rüya görmüş olduğu söylenir. Kendisine inanılmamasına rağmen cevapları aramaya devam eden gazeteci, kendi hayatını tehlikeye atar.

"Mutlu Gilmore 2"

İşleri ve spor hayatı pek de yolunda gitmeyen Happy Gilmore'un hikayesini konu edinen filmde, gücünü kontrol edemeyen başarısız bir hokey oyuncusu yakın plana alınıyordu. Popüler komedi filminin devamının geleceğini ilk filmin oyuncu kadrosundan Christopher McDonald duyurdu. Kadroda yer alan isimler arasında Adam Sandler, Bad Bunny, Christopher McDonald gibi yıldızlar var.

"The Old Guard 2"

Yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanılan The Old Guard filminin devam halkası olan yapımın başrolünü ilk filmde Andy karakterine hayat veren Charlize Theron üstleniyor.

Film 2 Temmuz'da Netflix kütüphanesine eklenecek.

"Sanal Ülke" (Film)

Evden kaçan yetim bir genç kız, küçük erkek kardeşini aramak için tatlı ama gizemli bir robot ve eksantrik bir serseri ile ABD’nin batısına doğru tuhaf bir yolculuğa çıkar. Devasa savaş dronları, çökmekte olan toplumun diğer teknoloji çöpleriyle birlikte kırsala dağılmış hâldedir. Arabaları kıtanın ucuna doğru ilerledikçe pencereden dış dünya kendisini daha hızlı göstermeye başlar; sanki ufkun öte tarafında medeniyet kaçınılmaz olarak çökmeye başlamıştır.

14 Mart 2025 tarihinde izleyicisi ile buluşacak olan filmin başrollerinde Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Stanley Tucci gibi isimler yer alıyor.