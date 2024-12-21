2025 yılının en fazla beklenen filmleri: Bu yıl sinemada şölen yaşanacak
2025 yılı, sinema severler için heyecan dolu bir yıl olacak! Dev bütçeli yapımlardan bağımsız filmlere, devam hikâyelerinden orijinal senaryolara kadar geniş bir yelpazede film izleyicilerle buluşacak. İşte bu yılın en çok konuşulacak yapımları!
Sinema dünyası, 2025 yılında adeta altın çağını yaşıyor. Pandemi sonrası canlanma sürecini geride bırakan sektör, büyük yapımlar ve güçlü hikâyelerle dolu bir yıl vadediyor. Hem gişe rekorları kırması beklenen dev bütçeli filmler hem de festival sahnesinde parlayacak özgün yapımlar bu yıl vizyona girmeye hazırlanıyor. İşte, 2025 yılının en çok konuşulacak yapımları!
SUPERMAN: LEGACY
ABD'li oyuncu David Corenswet'in başrolde olduğu yeni Superman filmi Superman: Legacy'den yayınlanan ilk görüntüler DC hayranlarını heyecanlandırdı.
AVATAR: FIRE AND ASH
James Cameron'ın planlarına göre, en az üç Avatar filmi daha var. Üçüncü film olan Fire and Ash, 2022'deki The Way of Water ile aynı anda çekilmeye başlandı. Yeni karakterler arasında Peylak (David Thewlis) ve Varang (Oona Chaplin) yer alıyor.
F1
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film gelecek yıl vizyona girecek.
BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY
Romantik komedi denince akla ilk gelen yapımlardan olan Bridget Jones'un dördüncü filmi geliyor.
WICKED: FOR GOOD
Yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesini konu alan Wicked filminin devamı gelecek yıl izleyiciyle buluşacak.
WOLF MAN
Julia Garner, Christopher Abbott ve Matilda Firth gibi isimlerin rol aldığı film yeni bir kurt adam hikayesi sunacak.
CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD
Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika'yı canlandıracağı "Captain America: Brave New World" filmi merakla bekleniyor.
PADDINGTON IN PERU
Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Julie Walters ve Antonia Banderas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmde, kendisini türlü maceraların içerisinde bulan Paddington bu sefer Peru'da yeni bir serüvene atılır.
SINNERS
Black Panther ve Creed'in yönetmeni Ryan Coogler tarafından yazılıp yönetilen korku filmi Günahkarlar, gelecek yıl izleyiciyle buluşacak.
MICKEY 17
Parazit (2019) filminin Oscar Ödüllü yönetmeni Bong Joon Ho'dan çığır açan yeni sinema deneyimi Mickey 17 geliyor.
Bong Joon Ho'nun yazıp yönettiği "Mickey 17"nin başrollerinde Alacakaranlık serilerinin başarılı oyuncusu Robert Pattinson ile birlikte Toni Collette ve Mark Ruffalo yer alıyor.
BALLERINA
Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin "Ballerina" adıyla çekilen spin-off'unda Ana de Armas yer alıyor.
THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS
Marvel’dan beklenen bir başka büyük yapım olan “The Fantastic Four: First Steps,” bu efsanevi süper kahraman takımını beyaz perdeye geri getiriyor. Film, heyecan verici aksiyon sahneleri ile aile içi dinamikleri bir araya getirerek, Fantastic Four’un özünü yakalamayı vaat ediyor. Marvel’ın ilk ailesi olarak bilinen Fantastic Four’un dönüşü, hem nostalji hem de yeni maceralar sunarak sinemaseverler için büyük bir olay olacak.
THUNDERBOLTS
Marvel’ın “Thunderbolts” filmi, hükümet için gizli görevler yürütmek üzere bir araya getirilen süper kötüleri konu alıyor. Bu süper kahraman türüne farklı bir bakış açısı getiren film, aksiyon ve entrikayı karmaşık karakter dinamikleriyle harmanlayarak daha karanlık ve sert bir perspektif sunuyor. Marvel sinematik evrenini genişletmeye devam ederken, “Thunderbolts” kahramanlık ve kötülük arasındaki gri alanları keşfedecek ve öne çıkan filmlerden biri olacak.
ZOOTOPIA 2
Animasyon dünyasında, “Zootopia 2” antropomorfik hayvanların canlı şehri Zootopia’ya geri dönüyor. Judy Hopps ve Nick Wilde yeni ve karmaşık bir gizemi çözmek için bir araya geliyorlar. Devam filmi, ilk filmin hit olmasını sağlayan aynı esprili mizah, keskin sosyal yorumlar ve yürek ısıtan anları sunmayı vaat ediyor.
28 YEARS LATER
Danny Boyle’un yönetmenliğinde "28 Days Later"ın devamı, zombi temasını yeniden ele alıyor. Cillian Murphy, Jodie Comer ve Aaron Taylor-Johnson gibi yeni yüzlerle bir araya geliyor.
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