2025 yılının en fazla beklenen filmleri: Bu yıl sinemada şölen yaşanacak

THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS

Marvel’dan beklenen bir başka büyük yapım olan “The Fantastic Four: First Steps,” bu efsanevi süper kahraman takımını beyaz perdeye geri getiriyor. Film, heyecan verici aksiyon sahneleri ile aile içi dinamikleri bir araya getirerek, Fantastic Four’un özünü yakalamayı vaat ediyor. Marvel’ın ilk ailesi olarak bilinen Fantastic Four’un dönüşü, hem nostalji hem de yeni maceralar sunarak sinemaseverler için büyük bir olay olacak.