Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

Time Dergisi, 2024 yılında sinemaseverlerle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2024 Cuma, 10:07
Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

2024 yılının en iyi filmleri Time Dergisi tarafından açıklandı. Birçok yapımın yer aldığı listede gişe rekortmeni filmler ve dünyaca ünlü yıldızların oynadığı yapımlar yer alıyor. İşte, 2024 yılının en iyi filmleri...

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

DOGMAN

Hayatın yaralarını saran bir çocuk, kurtuluşunu köpeklerinin sevgisinde bulur...

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

FLOW

Gints Zilbalodis'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, bir kedi, yuvası büyük bir sel nedeniyle harap olunca çeşitli türlerin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla birlik olmak zorunda kalır.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

EMILIA PEREZ

Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

GREEN BORDER

Suriye'den gelen bir aile, Afganistan'dan gelen bir İngilizce öğretmeni ve bir sınır muhafızı, Polonya-Belarus sınırında bir araya geliyor.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

HARD TRUTHS

Pansy, en ufak bir hakarete karşı aşırı duyarlıdır ve her zaman saldırmaya hazırdır. Kocası Curtley'i ve yetişkin oğulları Moses'ı o kadar acımasızca eleştirir ki ikisi de onunla çelişme zahmetine girmez. Yabancılarla ve satıcılarla mücadele eder ve dinleyen herkese, özellikle de ona sempati duyabilecek tek kişi olan neşeli kız kardeşi Chantal'a dünyanın sayısız kusurunu anlatır.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

A COMPLETE UNKNOWN

A Complete Unknown, Bob Dylan'ın halk müziğindeki yükselişini ve aniden rock 'n' roll'a geçmesiyle yaşananları konu ediyor.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

ANORA

Anora, ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Anora, Brooklyn’de seks işçisi olarak çalışan genç bir kadındır. Onun hayatı, Rus oligarkının zengin oğlu Ivan ile tanışıp, aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ancak aileleri bu ilişkiye karşıdır ve ikili ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar verir. Ebeveynleri kaçınılmaz olarak bunu öğrendiğinde, evliliğin iptal edilmesini sağlamak için çiftin  peşine bir rahip ve iki hayduttan oluşan alışılmadık bir üçlü gönderir.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

THE SEED OF THE SACRED FIG

Soruşturma hakimi olan Iman, Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoyayla boğuşur. Silahı ortadan kaybolunca karısından ve kızlarından şüphelenir ve toplumsal kurallar çökerken aile bağlarını zorlayan acımasız önlemler alır.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

ALL WE IMAGINE AS LIGHT

Prabha ve Anu, Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan hemşirelerdir. Ayrı yaşadığı kocasından beklenmedik bir hediye alan Prabha'nın rutini bozulur. İkisinin bir sahil kasabasına yaptıkları bir gezi, arzularının tezahür etmesi için bir alan bulmalarına olanak tanır.

Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

BABYGIRL

Güçlü bir CEO, kendisinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlayınca kariyerini ve ailesini tehlikeye atar.

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