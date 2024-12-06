Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri
Time Dergisi, 2024 yılında sinemaseverlerle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor.
2024 yılının en iyi filmleri Time Dergisi tarafından açıklandı. Birçok yapımın yer aldığı listede gişe rekortmeni filmler ve dünyaca ünlü yıldızların oynadığı yapımlar yer alıyor. İşte, 2024 yılının en iyi filmleri...
DOGMAN
Hayatın yaralarını saran bir çocuk, kurtuluşunu köpeklerinin sevgisinde bulur...
FLOW
Gints Zilbalodis'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, bir kedi, yuvası büyük bir sel nedeniyle harap olunca çeşitli türlerin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla birlik olmak zorunda kalır.
EMILIA PEREZ
Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.
GREEN BORDER
Suriye'den gelen bir aile, Afganistan'dan gelen bir İngilizce öğretmeni ve bir sınır muhafızı, Polonya-Belarus sınırında bir araya geliyor.
HARD TRUTHS
Pansy, en ufak bir hakarete karşı aşırı duyarlıdır ve her zaman saldırmaya hazırdır. Kocası Curtley'i ve yetişkin oğulları Moses'ı o kadar acımasızca eleştirir ki ikisi de onunla çelişme zahmetine girmez. Yabancılarla ve satıcılarla mücadele eder ve dinleyen herkese, özellikle de ona sempati duyabilecek tek kişi olan neşeli kız kardeşi Chantal'a dünyanın sayısız kusurunu anlatır.
A COMPLETE UNKNOWN
A Complete Unknown, Bob Dylan'ın halk müziğindeki yükselişini ve aniden rock 'n' roll'a geçmesiyle yaşananları konu ediyor.
ANORA
Anora, ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Anora, Brooklyn’de seks işçisi olarak çalışan genç bir kadındır. Onun hayatı, Rus oligarkının zengin oğlu Ivan ile tanışıp, aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ancak aileleri bu ilişkiye karşıdır ve ikili ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar verir. Ebeveynleri kaçınılmaz olarak bunu öğrendiğinde, evliliğin iptal edilmesini sağlamak için çiftin peşine bir rahip ve iki hayduttan oluşan alışılmadık bir üçlü gönderir.
THE SEED OF THE SACRED FIG
Soruşturma hakimi olan Iman, Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoyayla boğuşur. Silahı ortadan kaybolunca karısından ve kızlarından şüphelenir ve toplumsal kurallar çökerken aile bağlarını zorlayan acımasız önlemler alır.
ALL WE IMAGINE AS LIGHT
Prabha ve Anu, Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan hemşirelerdir. Ayrı yaşadığı kocasından beklenmedik bir hediye alan Prabha'nın rutini bozulur. İkisinin bir sahil kasabasına yaptıkları bir gezi, arzularının tezahür etmesi için bir alan bulmalarına olanak tanır.
BABYGIRL
Güçlü bir CEO, kendisinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlayınca kariyerini ve ailesini tehlikeye atar.
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