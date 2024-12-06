Time Dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

ANORA

Anora, ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Anora, Brooklyn’de seks işçisi olarak çalışan genç bir kadındır. Onun hayatı, Rus oligarkının zengin oğlu Ivan ile tanışıp, aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ancak aileleri bu ilişkiye karşıdır ve ikili ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar verir. Ebeveynleri kaçınılmaz olarak bunu öğrendiğinde, evliliğin iptal edilmesini sağlamak için çiftin peşine bir rahip ve iki hayduttan oluşan alışılmadık bir üçlü gönderir.