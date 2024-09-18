20'li yaşlarda olan herkesin izlemesi gereken 10 film!

REALITY BITES (1994)

Üniversiteden mezun olduktan sonra ne yapacağını bilememek, pek çok gencin deneyimlediği bir durumdur. Bu film, iş bulma, aşk, arkadaşlık ve hayatta bir yer edinme gibi konuları mizahi bir dille işler ve yirmili yaşlardaki izleyicilerin kendilerini bulma sürecine ışık tutar.