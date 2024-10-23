Venom, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Köprü ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 25 Ekim Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Mustafa, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Garez, Köprü, Venom: Son Dans, Elif ve Arkadaşları ve Gün Doğarken filmleri vizyona girecek.
BİR CUMHURİYET ŞARKISI
Film, 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.
VENOM: SON DANS
Eddie Brock/Venom üçlemesinin final filmi Venom: Son Dans'ta, artık tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom bu kez kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olarak yer alıyor.
KÖPRÜ
Başarılı bir Türk iş insanı olan Davut, bir gün hayatını kökünden sarsacak bir gerçek öğrenir: Gürcistan’da hiç tanımadığı bir kardeşi vardır. Gürcistan’a yaptığı yolculuk sırasında Davut, kardeşini bulmakla kalmaz, babasının ölümüne dair saklı kalan sırlarla yüzleşir.
GÜN DOĞARKEN
Derin bir yasa boğulan Una, bir yandan duygularını tam ifade edemez, bir yandan da sakladığı sırla boğuşur. İzlanda’ya özgü uzun yaz günü boyunca Una aşk, dostluk, keder ve güzelliği yaşar.
GAREZ
Gece devriyesinde olan bir polis ekibi, ihbar üzerine uzun zamandır kullanılmayan harabe bir oteli kontrol etmeleri için görevlendirilir. Otelden kadın çığlıklarının duyulması üzerine olay yerine intikal eden ekip, binaya girdiklerinde gördükleri manzara karşısında basit bir olay ile karşı karşıya olmadıklarını anlar. O andan itibaren yaşanan her şey, kesintisiz olarak polis kamerasına kaydedilecektir.
MUSTAFA
Mustafa’nın çocukluğu, zamanla zihnine yerleşen asker olma hayali ve bu hayale ulaşma serüveni günümüzde yaşayan 8 yaşındaki Kemal’e ilham olur. Mustafa’nın hikayesi Kemal’in 85 yaşındaki dedesi Arif’in dilinden anlatılır. Büyüyünce astronot olmak isteyen Kemal ailesi tarafından hayalleri desteklenmeyen bir çocuk olarak karşımıza çıkar. Kemal’in anne ve babası oğullarının ileriki yaşlarda hayal kırıklığına uğramaması için kendisi adına ulaşabileceği hedefler belirlemesini istemektedir ancak Kemal onlara bazı yönlerden hak vermeye başlasa da astronot olma hayalini içinden atamamaktadır. Kemal’in annesi oğlunun içindeki mutsuzluğu sezerek onu dedesinin yanına gönderir. Torununu dinleyen Arif, Mustafa Kemal’in hikayesini anlatmaya başladığında Kemal kendini onun gibi büyük bir hayali olan ve yine onun gibi hayaline ulaşması zor görünen bir çocuğun dünyasının içinde bulur.
ELİF VE ARKADAŞLARI
Haftanın animasyon filmlerinden "Elif ve Arkadaşları" filminin yönetmenliğini İsa Doğmuş üstleniyor.
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