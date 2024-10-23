Venom, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Köprü ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

MUSTAFA

Mustafa’nın çocukluğu, zamanla zihnine yerleşen asker olma hayali ve bu hayale ulaşma serüveni günümüzde yaşayan 8 yaşındaki Kemal’e ilham olur. Mustafa’nın hikayesi Kemal’in 85 yaşındaki dedesi Arif’in dilinden anlatılır. Büyüyünce astronot olmak isteyen Kemal ailesi tarafından hayalleri desteklenmeyen bir çocuk olarak karşımıza çıkar. Kemal’in anne ve babası oğullarının ileriki yaşlarda hayal kırıklığına uğramaması için kendisi adına ulaşabileceği hedefler belirlemesini istemektedir ancak Kemal onlara bazı yönlerden hak vermeye başlasa da astronot olma hayalini içinden atamamaktadır. Kemal’in annesi oğlunun içindeki mutsuzluğu sezerek onu dedesinin yanına gönderir. Torununu dinleyen Arif, Mustafa Kemal’in hikayesini anlatmaya başladığında Kemal kendini onun gibi büyük bir hayali olan ve yine onun gibi hayaline ulaşması zor görünen bir çocuğun dünyasının içinde bulur.