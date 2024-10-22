Tom Holland, Nolan’ın gizemli filmi için görüşmelere başladı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:26

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:26

Çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Tom Holland, detayları gizli tutulan bu filmde rol almak üzere görüşmelere başladı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Holland, filmde Matt Damon ile birlikte rol alacak.

Senaryosunu da Nolan'ın kaleme aldığı filmin, 17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi bekleniyor. "Prestij", "Inception", "Kara Şövalye" ve "Interstellar" gibi filmleriyle tanınan Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya kadar birçok farklı türde başarılı projelere imza attı.

İngiliz yönetmen, ilk Oscar ödülünü ise "Oppenheimer" filmiyle kazandı.