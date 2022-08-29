30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel İstanbul, Ankara ve İzmir'de verilen belediye konserlerini sizler için araştırdık. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

Belediyeler tarafından düzenlenen konserler ücretsizdir.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek konserler...