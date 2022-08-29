30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:52
<p>Her yıl <strong>30 Ağustos Zafer Bayramı</strong> kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel İstanbul, Ankara ve İzmir'de verilen belediye konserlerini sizler için araştırdık. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?</p> <p>Belediyeler tarafından düzenlenen konserler ücretsizdir.</p> <h3>30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek konserler...</h3>

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel İstanbul, Ankara ve İzmir'de verilen belediye konserlerini sizler için araştırdık. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

Belediyeler tarafından düzenlenen konserler ücretsizdir.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek konserler...

<h3>Gölbaşı Belediyesi</h3> <p><strong>Edis Konseri</strong></p> <p>Atatürk Sahil Parkı/ Gölbaşı- Ankara</p> <p>Saat: 21.30</p>

Gölbaşı Belediyesi

Edis Konseri

Atatürk Sahil Parkı/ Gölbaşı- Ankara

Saat: 21.30

<h3>Sultangazi Belediyesi</h3> <p><strong>Kolpa Konseri </strong></p> <p>Sultangazi etkinlik alanı </p> <p>Saat: 21.30</p>

Sultangazi Belediyesi

Kolpa Konseri 

Sultangazi etkinlik alanı 

Saat: 21.30

<h3>Çeşme Belediyesi</h3> <p><strong>Levent Yüksel Konseri</strong></p> <p>Çeşme Cumhuriyet Meydanı / İzmir</p> <p>Saat: 21.30</p>

Çeşme Belediyesi

Levent Yüksel Konseri

Çeşme Cumhuriyet Meydanı / İzmir

Saat: 21.30

<h3>Pendik Belediyesi</h3> <p><strong>Fettah Can konseri</strong></p> <p>Pendik Millet Bahçesi</p> <p>Saat: 21.00</p>

Pendik Belediyesi

Fettah Can konseri

Pendik Millet Bahçesi

Saat: 21.00

<h3>Güngören Belediyesi</h3> <p><strong>Murat Kekilli konseri</strong></p> <p>Aliya İzzetbegoviç Parkı/ Güngören </p> <p>Saat: 20.00 </p>

Güngören Belediyesi

Murat Kekilli konseri

Aliya İzzetbegoviç Parkı/ Güngören 

Saat: 20.00 

<h3>İBB</h3> <p><strong>Moğollar Konseri</strong></p> <p>Yenikapı Meydanı </p> <p>Saat: 19.00</p>

İBB

Moğollar Konseri

Yenikapı Meydanı 

Saat: 19.00

<h3><span style="font-size: medium; font-weight: 400;">Bahçelievler Belediyesi</span></h3> <p><strong>Tuğçe Kandemir Konseri</strong></p> <p> Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı</p> <p> Saat: 20.30</p>

Bahçelievler Belediyesi

Tuğçe Kandemir Konseri

 Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı

 Saat: 20.30

<h3>Ankara Büyükşehir Belediyesi</h3> <p><strong>Athena Konseri</strong></p> <p>Gençlik Parkı/ Altındağ- Ankara</p> <p>Saat: 20.00</p>

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Athena Konseri

Gençlik Parkı/ Altındağ- Ankara

Saat: 20.00

<h3>İzmir Büyükşehir Belediyesi</h3> <p><strong>Zeynep Bastık Konseri</strong></p> <p>Kültürpark Çim Alan / İzmir</p> <p>Saat: 21.00</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Zeynep Bastık Konseri

Kültürpark Çim Alan / İzmir

Saat: 21.00

<h3>Şişli Belediyesi</h3> <p><strong>Bengü Konseri</strong></p> <p>Maçka Demokrasi Parkı</p> <p>Saat: 20.30</p>

Şişli Belediyesi

Bengü Konseri

Maçka Demokrasi Parkı

Saat: 20.30

<h3>Avcılar Belediyesi</h3> <p><strong>Selda Bağcan ve Norm Ender Konseri</strong></p> <p>Avcılar Meydanı İspark Açık Otoparkı (Eski Turgut Özal Stadı)</p> <p>Saat: 21.00</p>

Avcılar Belediyesi

Selda Bağcan ve Norm Ender Konseri

Avcılar Meydanı İspark Açık Otoparkı (Eski Turgut Özal Stadı)

Saat: 21.00

<h3>Küçükçekmece Belediyesi</h3> <p><strong>Tepki ve Bulutsuzluk Özlemi Konseri</strong></p> <p>Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı</p> <p>Saat: 19.30</p>

Küçükçekmece Belediyesi

Tepki ve Bulutsuzluk Özlemi Konseri

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı

Saat: 19.30

<h3>Kültür ve Turizm Bakanlığı</h3> <p><strong>Fatih Erkoç ve Ahmet Baran </strong></p> <p>Gündoğdu Meydanı / İzmir</p> <p>Saat: 20.15</p>

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Fatih Erkoç ve Ahmet Baran 

Gündoğdu Meydanı / İzmir

Saat: 20.15

<h3>Ataşehir Belediyesi</h3> <p><strong>Ceza ve Evdeki Saat Konseri</strong></p> <p>İçerenköy İdman Yurdu Sahası/ Ataşehir</p> <p>Saat: 19.30</p>

Ataşehir Belediyesi

Ceza ve Evdeki Saat Konseri

İçerenköy İdman Yurdu Sahası/ Ataşehir

Saat: 19.30

<h3>Gaziosmanpaşa Belediyesi</h3> <p><strong>Madrigal Konseri</strong></p> <p>Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi</p> <p>Saat: 21.00</p>

Gaziosmanpaşa Belediyesi

Madrigal Konseri

Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi

Saat: 21.00

<h3>Kartal Belediyesi</h3> <p><strong>Funda Arar Konseri</strong></p> <p>Kartal Meydanı</p> <p>Saat: 21.30</p>

Kartal Belediyesi

Funda Arar Konseri

Kartal Meydanı

Saat: 21.30

<h3>Eyüpsultan Belediyesi</h3> <p><strong>Sefo Konseri</strong></p> <p>Eyüpsultan Kültür Sanat Merkez Önü</p> <p>Saat: 20.30</p>

Eyüpsultan Belediyesi

Sefo Konseri

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkez Önü

Saat: 20.30

<h3>Büyükçekmece Belediyesi</h3> <p><strong>Gökçe Konseri</strong></p> <p>Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı</p> <p>Saat: 21.30</p>

Büyükçekmece Belediyesi

Gökçe Konseri

Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı

Saat: 21.30

<h3>Tuzla Belediyesi</h3> <p><strong>Kıraç Konseri</strong></p> <p>Tuzla Sahil</p> <p>Saat: 20.30</p>

Tuzla Belediyesi

Kıraç Konseri

Tuzla Sahil

Saat: 20.30

<h3>Zeytinburnu Belediyesi</h3> <p><strong>İlyas Yalçıntaş</strong></p> <p>Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı</p> <p>Saat: 20.30</p>

Zeytinburnu Belediyesi

İlyas Yalçıntaş

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı

Saat: 20.30

<h3>Maltepe Belediyesi</h3> <p><strong>Gripin Konseri</strong></p> <p>Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı/ Maltepe  </p> <p>Saat: 21.00</p>

Maltepe Belediyesi

Gripin Konseri

Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı/ Maltepe  

Saat: 21.00

<h3>Beşiktaş Belediyesi</h3> <p><strong>Kenan Doğulu Konseri</strong></p> <p>Barbaros Meydanı/ Beşiktaş</p> <p>Saat: 21.00</p>

Beşiktaş Belediyesi

Kenan Doğulu Konseri

Barbaros Meydanı/ Beşiktaş

Saat: 21.00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser kutlama

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