30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos'ta hastaneler, bankalar ve eczaneler açık mı?
Bu yıl Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlanacak. 2022 yılında 30 Ağustos salı gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta hastaneler, bankalar ve eczaneler açık mı?
Zafer Bayramı, Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos'ta kutlanıyor.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Milli bir bayram olan Zafer Bayramı resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
29 AĞUSTOS TATİL Mİ?
30 Ağustos'ta sadece bayram günü tatil yaplıyor. 29 Ağustos resmi tatil değildir. 29 Ağustos'ta tarihinde okullar ve iş yerleri normal saatlerde çalışacak. 29 Ağustos tarihinde yarım gün izin olmayacak.
30 AĞUSTOS'TA HASTANELER, ECZANELER, BANKALAR AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hastane, banka ve eczaneler hizmet vermeyecek. 30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı nedeniyle hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
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