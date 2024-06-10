31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

Bu yıl 31'inci kez düzenlenecek olan İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserleri derledik.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2024 Pazartesi, 17:30
31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

İstanbul Caz Festivali bu sene de dinleyicileri birçok mekanda buluşturmaya hazırlanıyor. Şehri caz tınılarıyla dolduracak festival bu sene 31'inci kez kapılarını cazseverlere açacak.

3-18 Temmuz arasında dünyadan ve Türkiye'den birçok yıldız ismin konuk olacağı festivalin konserlerini sizin için derledik.

31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

GREGORY PORTER

Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Gregory Porter, meşhur “caz şapkasını” da yanına alıyor ve uzun bir aradan sonra İstanbullu izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çocukluk döneminden bu yana beslendiği country, gospel ve blues’un yanı sıra caz, R&B ve funk arasında seyreden tarzıyla öne çıkan Porter, cazı büyük kalabalıklarla buluşturmaya devam ediyor.

Tarih: 8 Temmuz Pazartesi – 21.00
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

ARLO PARKS

Dinleyiciler, Arlo Parks’ın R&B, soul ve indie’den alternatif pop’a kayan tınılarıyla türbülans, iyileşme ve mekansızlık temaları altında bir kendini arayış yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

Tarih: 9 Temmuz Salı – 21.00
Mekan: Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

YOLANDA BROWN

Jamaika kökenli İngiliz caz duayeni YolanDa Brown özgür müziği ve enerjisini 31. İstanbul Caz Festivali sahnesine taşıyor. YolanDa Brown’ın çağrışımlarla dolu ve köklerine selam gönderen “posh reggae”si Swissôtel The Bosphorus’da dinleyicilerle buluşacak.

Tarih: 10 Temmuz Çarşamba – 21.00
Mekan: Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

JOSHUA REDMAN GROUP FEAT. GABRIELLE CAVAZZA

Dinleyiciler, 11 defa Grammy’e aday gösterilen Joshua Redman’ın dünyasına Esma Sultan Yalısı’nda tanık olacak. Saksafoncu, Gabrielle Cavazza ile İstanbulluları bir “caz deneyine” davet ediyor. Joshua Redman, son işbirlikçileri vokalist Gabrielle Cavassa, piyanist Paul Cornish, basçı Philip Norris ve baterist Nazir Ebo ile 31. İstanbul Caz Festivali’ne konuk oluyor.

Tarih: 16 Temmuz Salı – 21.00
Mekan: The Marmara Esma Sultan Yalısı

31. İstanbul Caz Festivali İstanbul Caz Festivali

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