31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

İstanbul Caz Festivali bu sene de dinleyicileri birçok mekanda buluşturmaya hazırlanıyor. Şehri caz tınılarıyla dolduracak festival bu sene 31'inci kez kapılarını cazseverlere açacak.

3-18 Temmuz arasında dünyadan ve Türkiye'den birçok yıldız ismin konuk olacağı festivalin konserlerini sizin için derledik.