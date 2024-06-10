31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler
Bu yıl 31'inci kez düzenlenecek olan İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserleri derledik.
İstanbul Caz Festivali bu sene de dinleyicileri birçok mekanda buluşturmaya hazırlanıyor. Şehri caz tınılarıyla dolduracak festival bu sene 31'inci kez kapılarını cazseverlere açacak.
3-18 Temmuz arasında dünyadan ve Türkiye'den birçok yıldız ismin konuk olacağı festivalin konserlerini sizin için derledik.
GREGORY PORTER
Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Gregory Porter, meşhur “caz şapkasını” da yanına alıyor ve uzun bir aradan sonra İstanbullu izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çocukluk döneminden bu yana beslendiği country, gospel ve blues’un yanı sıra caz, R&B ve funk arasında seyreden tarzıyla öne çıkan Porter, cazı büyük kalabalıklarla buluşturmaya devam ediyor.
Tarih: 8 Temmuz Pazartesi – 21.00
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
ARLO PARKS
Dinleyiciler, Arlo Parks’ın R&B, soul ve indie’den alternatif pop’a kayan tınılarıyla türbülans, iyileşme ve mekansızlık temaları altında bir kendini arayış yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.
Tarih: 9 Temmuz Salı – 21.00
Mekan: Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus
YOLANDA BROWN
Jamaika kökenli İngiliz caz duayeni YolanDa Brown özgür müziği ve enerjisini 31. İstanbul Caz Festivali sahnesine taşıyor. YolanDa Brown’ın çağrışımlarla dolu ve köklerine selam gönderen “posh reggae”si Swissôtel The Bosphorus’da dinleyicilerle buluşacak.
Tarih: 10 Temmuz Çarşamba – 21.00
Mekan: Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus
JOSHUA REDMAN GROUP FEAT. GABRIELLE CAVAZZA
Dinleyiciler, 11 defa Grammy’e aday gösterilen Joshua Redman’ın dünyasına Esma Sultan Yalısı’nda tanık olacak. Saksafoncu, Gabrielle Cavazza ile İstanbulluları bir “caz deneyine” davet ediyor. Joshua Redman, son işbirlikçileri vokalist Gabrielle Cavassa, piyanist Paul Cornish, basçı Philip Norris ve baterist Nazir Ebo ile 31. İstanbul Caz Festivali’ne konuk oluyor.
Tarih: 16 Temmuz Salı – 21.00
Mekan: The Marmara Esma Sultan Yalısı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama