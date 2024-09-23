Abidin Paşa Köşkü Müzesi, Milli Mücadele tarihini dijital teknolojiyle anlatıyor

Müze, ziyaretçilerine Kurtuluş Savaşı yıllarını canlandıran interaktif sergiler sunuyor. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku'nu kendi sesinden okuduğu yapay zeka destekli video, müzenin en dikkat çeken bölümlerinden biri. Ayrıca, savaş yıllarına ait belgeler, fotoğraflar ve interaktif duvarlarla ziyaretçilere o dönemin atmosferi yaşatılıyor.