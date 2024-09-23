Abidin Paşa Köşkü Müzesi, Milli Mücadele tarihini dijital teknolojiyle anlatıyor
Ankara’da, Avrupa Miras Günleri kapsamında ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı’na dair tarihi anıları dijital teknolojiyle canlandırıyor. 1920-1923 yılları arasında subay yetiştirme merkezi olarak hizmet veren köşk, 2024 yılı itibarıyla müze olarak kapılarını açtı.
1886-1894 yılları arasında Ankara Valisi olarak görev yapan Abidin Paşa tarafından inşa edilen köşk, İstanbul’un işgalinin ardından Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerine tahsis edilerek subay eğitim merkezi haline getirildi.
"Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" adıyla Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da görev alacak subayların yetiştirildiği bu köşk, Milli Mücadele'nin kritik dönemlerinde önemli bir rol oynadı.
Müze, ziyaretçilerine Kurtuluş Savaşı yıllarını canlandıran interaktif sergiler sunuyor. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku'nu kendi sesinden okuduğu yapay zeka destekli video, müzenin en dikkat çeken bölümlerinden biri. Ayrıca, savaş yıllarına ait belgeler, fotoğraflar ve interaktif duvarlarla ziyaretçilere o dönemin atmosferi yaşatılıyor.
Müze, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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