Denizli’de Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı

Denizli’nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 07:23
Denizli’de Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı
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Denizli’nin Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklama nedeniyle alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alsa da polyester ve cam karışımı olan heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü.

Kundaklama şüphesi barındıran olay sonucu Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık bölgede incelemelerde bulundu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerinin olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla bölgedeki kameraları tek tek incelediği öğrenildi.

Aralık 2018’de Tavas Belediyesi tarafından Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe’yi temsilen yaptırılan heykel il protokolünün katılımıyla açılmıştı.

KÖPEKÇİ NUR EFE'NİN HİKAYESİ

Yörede imamlık yapan Parsalı Hoca’nın oğlu ve aynı zamanda hafız olan Köpekçi Nuri Efe lakabını ise hayvanları ve özellikle köpekleri çok sevmesinden alır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Tavas’tan yanına aldığı yaklaşık 2 bin kişilik gönüllüye düşman ordusunun Aydın’ı geçmesini engelleyen Nuri Efe, ayrıca 3 Temmuz’da Yunan kuvvetlerini 95 kişilik Tavas’tan gelen Yıldırım bölüğü ile durdurmayı başarmıştı.


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