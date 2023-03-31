Atık çöplerden sanat eserleri üretildi

Bahçelievler Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde farkındalık kazandırmak adına ‘İkinci Bir Dünya Yok’ sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte jant kapağından oluşturulan duvar süsü, çamaşır makinesinde kalan tek çoraptan yapılmış minik vazo, teknolojik atıklardan yapılmış balık, atık pillerle süslenmiş tablolar gibi daha birçok geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan eserler sergilendi.

Sıfır atık konusunda farkındalık kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Dünya artık global oldu. Herhangi bir yerde denize atılan bir çöp dünyadaki tüm denizleri etkiliyor” dedi.