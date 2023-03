29 Mart 2023 Çarşamba

Gündemde “seçim” kargaşası var. Gündemde depremin acıları var. Neyse ki gündemde hâlâ sanat da var: Yaklaşan 51. İstanbul Müzik Festivali’nin ayak seslerini duymaya başladık. Bugünün maddi koşullarına göre İKSV yine de Cumhuriyetin 100. yılında yaratıcı bir program hazırlamış. Festivali uzun yıllar izlemiş kuşaklar da yeni katılacak dinleyiciler de kendilerine göre bu coşkuyu paylaşacak. Açılış, 1 Haziran’da, Tekfen Filarmoni ile yapılıyor. Shokhakimov yönetiminde parlak bir genç piyanist Jan Lisiecki, Chopin’in 1. Piyano Konçertosu’nu çalıyor. Ardından bu yılki “Onur Ödülü”nün sahibi Hasan Uçarsu’nun “Portreler” adlı orkestra süitini dinleyeceğiz. İkinci konser çellist N. Altstaedt yönetiminde ve solistliğinde C.P.E. Bach’ın ve V. Azarasvilli’nin çello konçertolarıyla ayrı zamanları birleştiriyor. Sonra BİFO’yu ilginç bir bayan sopranonun şefliğinde modernizmin arasına yerleşmiş çağdaş yapıtlarla dinliyoruz. Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası festivalin “as”larından. Ünlü bariton Matthias Göerne Schubert’ten Clara Schumann’a uzanıyor. Bu yıl “yaşam boyu başarı” ödülünü alacak olan ünlü kemancı Anne Sophie Mutter kendi kurduğu topluluğu yönetecek hem de J.S.Bach’ın La Minör Konçertosu’nda solist olacak. Salzburg Mozarteum, Matthew Halls yönetiminde A. Steinbacher solistliğinde bir Mozart programı yapıyor.

Festivalin son sürprizi Yaşar Kemal’in Michael Ellison tarafından bestelenen Binboğalar Efsanesi.

CAN OKAN VE İDSO

Geçen hafta Can Okan yönetimindeki İDSO’dan çok ilginç, alışılmışın dışında ve heyecan dolu bir program izledik. Can Okan (d.1986) hem orkestra şefi hem piyanist olarak eğitim görmüş, bir yandan felsefe okumuş ve bu dalda doçentlik unvanını almış. Sahneye çıktığı zaman neşe dolu, afacan bir çocuk. Ama piyanonun veya orkestranın başına geçince müzikle öyle bir tümleşiyor ki ciddi bir piyanist, sert/yumuşak bir şef oluyor. MSGSÜ Konservatuvarı’nda Gürer Aykal’dan orkestra şefliği eğitimi almış. Sonra Stockholm Royal College of Music Orkestra Şefliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi tamamlamış. Onun yönetiminde Şostakoviç’in imzasını (DSCH=Re, mi bemol, do, si natürel) taşıyan Oda Senfonisi’ni; İsviçreli besteci Frank Martin’in Yedi Üfleme Çalgı ve Yaylı Çalgılar için Konçerto’sunu dinledik. Can Okan’ın açıklamaları konsere ayrı bir tat kattı.