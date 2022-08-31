Behzat Ç'nin yeni sezon tarihi ne zaman, nerede yayınlanacak? Behzat Ç'nin oyuncu kadrosu...

Televizyon gazetesinde yer alan habere göre, Blu TV’de yayınlanacak olan Behzat Ç’nin devam sezonunda yer alan isimlerden olan Özge Yağız, Ankara’ya gittiğini ve çekimlere başladıklarını anlattı. Oyuncu, “Behzat Ç’yi çekiyoruz biz. Erdal abi ile beraber. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.