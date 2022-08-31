Behzat Ç'nin yeni sezon tarihi ne zaman, nerede yayınlanacak? Behzat Ç'nin oyuncu kadrosu...

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:29
<p>Bir döneme damgasını vuran <strong>'Behzat Ç'</strong> dizisinin yeni sezonunun çekileceği ortaya çıkmıştı. </p> <p>Erdal Beşikçioğlu’nun yeni dönem senaryosunu beğenmesinin ardından başlayan hazırlıkların tamamlandığı ve çekimlerin başladığı oyuncu <strong>Özge Yağız</strong>’ın açıklamasıyla ortaya çıktı.</p>

Bir döneme damgasını vuran 'Behzat Ç' dizisinin yeni sezonunun çekileceği ortaya çıkmıştı. 

Erdal Beşikçioğlu’nun yeni dönem senaryosunu beğenmesinin ardından başlayan hazırlıkların tamamlandığı ve çekimlerin başladığı oyuncu Özge Yağız’ın açıklamasıyla ortaya çıktı.

<p>Televizyon gazetesinde yer alan habere göre,<strong> Blu TV</strong>’de yayınlanacak olan Behzat Ç’nin devam sezonunda yer alan isimlerden olan Özge Yağız, Ankara’ya gittiğini ve çekimlere başladıklarını anlattı. Oyuncu, “<strong>Behzat Ç’yi çekiyoruz biz. Erdal abi ile beraber. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum</strong>” diye konuştu.</p>

Televizyon gazetesinde yer alan habere göre, Blu TV’de yayınlanacak olan Behzat Ç’nin devam sezonunda yer alan isimlerden olan Özge Yağız, Ankara’ya gittiğini ve çekimlere başladıklarını anlattı. Oyuncu, “Behzat Ç’yi çekiyoruz biz. Erdal abi ile beraber. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

<p>Özge Yağız, Behzat Ç. dizisinin <strong>kasım</strong> veya<strong> aralık</strong> ayında yayınlanabileceğinin kendisine söylendiğini de aktardı.</p> <p>Dizi, yeni sezonda Blu TV'de yayımlanacak.</p>

Özge Yağız, Behzat Ç. dizisinin kasım veya aralık ayında yayınlanabileceğinin kendisine söylendiğini de aktardı.

Dizi, yeni sezonda Blu TV'de yayımlanacak.

<p><strong>BEHZAT Ç OYUNCU KADROSU</strong></p> <p>*Erdal Beşikçioğlu</p> <p>*İnanç Konukçu</p> <p>*Canan Ergüder</p> <p>*Seda Bakan</p> <p>*Nejat İşler</p> <p>*Sezin Akbaşoğulları</p> <p>*Engin Öztürk</p> <p>*Ege Aydan</p> <p>*Hakan Hatipoğlu</p> <p>*Berke Üzrek</p> <p>*Fatih Artman</p> <p>*Ahu Türkpençe</p> <p>*İlkyaz Arslan</p> <p>*Kemal Burak Alper</p> <p>*Hüseyin Sevimli</p> <p>Diziye yeni sezonda katıldığını aktaran isim ise oyuncu Özge Yağız.</p>

BEHZAT Ç OYUNCU KADROSU

*Erdal Beşikçioğlu

*İnanç Konukçu

*Canan Ergüder

*Seda Bakan

*Nejat İşler

*Sezin Akbaşoğulları

*Engin Öztürk

*Ege Aydan

*Hakan Hatipoğlu

*Berke Üzrek

*Fatih Artman

*Ahu Türkpençe

*İlkyaz Arslan

*Kemal Burak Alper

*Hüseyin Sevimli

Diziye yeni sezonda katıldığını aktaran isim ise oyuncu Özge Yağız.

<p><strong>BEHZAT Ç KONUSU</strong></p> <p><strong>Behzat Ç</strong>., 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, Cinayet Büro'da görev yapan bir polistir. Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile Başkomiser olarak kalmıştır. Ekibi ile beraber Ankara'da işlenen cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.</p> <p>Cinayetlerin yanı sıra ekibin aile hayatı ve ilişkileri ile <strong>Ercüment Çözer</strong> ve<strong> Behzat Ç</strong>. arasındaki rekabet gözler önüne serilmiştir.</p>

BEHZAT Ç KONUSU

Behzat Ç., 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, Cinayet Büro'da görev yapan bir polistir. Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile Başkomiser olarak kalmıştır. Ekibi ile beraber Ankara'da işlenen cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.

Cinayetlerin yanı sıra ekibin aile hayatı ve ilişkileri ile Ercüment Çözer ve Behzat Ç. arasındaki rekabet gözler önüne serilmiştir.

<p><strong>'BEHZAT Ç'  HAKKINDA</strong></p> <p>Behzat Ç.<strong> Bir Ankara Polisiyesi</strong>, 2010-2013 yılları arasında Star TV'de, 2019 yılında ise Blu TV'de yayımlanan,<strong> Emrah Serbes</strong>'in <strong>Her Temas İz Bırakır</strong> romanından esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye, macera, dram, komedi, aksiyon ve gerilim türündeki televizyon ve internet dizisidir.</p> <p>Dizinin müzikleri <strong>Pilli Bebek</strong> tarafından yapılmıştır. Pilli Bebek şarkılarının yanı sıra <strong>Vega, İrem Candar, Jehan Barbur, Efsun</strong> ve <strong>Neşet Ertaş</strong> gibi sanatçıların şarkıları da dizide çalmıştır.</p>

'BEHZAT Ç'  HAKKINDA

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 2010-2013 yılları arasında Star TV'de, 2019 yılında ise Blu TV'de yayımlanan, Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye, macera, dram, komedi, aksiyon ve gerilim türündeki televizyon ve internet dizisidir.

Dizinin müzikleri Pilli Bebek tarafından yapılmıştır. Pilli Bebek şarkılarının yanı sıra Vega, İrem Candar, Jehan Barbur, Efsun ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların şarkıları da dizide çalmıştır.

Behzat Ç. behzat ç nerede yayımlanacak? yayın akışı blu TV Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç konusu Behzat Ç yeni oyuncu Behzat Ç izle

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler