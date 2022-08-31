Napoli'nin Sırrı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Napoli'nin Sırrı filmi nerede çekildi? Napoli'nin Sırrı filminin yönetmeni kimdir?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:28

Orijinal adı Napoli Velata olan filmin senaristliğini Gianni Romoli üstlenmiştir. Başrollerinde Giovanna Mezzogiorno ve Alessandro Borghi'nin yer aldığı Napoli'nin Sırrı filminin türü gerilim ve romantizmdir.

NAPOLİ'NİN SIRRI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Napoli´de bir partide Adriana, özgüvenli ve çekici bir adam olan Andrea ile karşılaşır. Geceyi birlikte geçirirler. Adriana, hayatını değiştirecek büyük bir aşkın başladığını düşünür. Ertesi gün Andrea buluşmaya gelmez. Adriana ise bir otopsi yapmak için işe gittiğinde karşısında şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir beden bulur. Kendini gizemli bir soruşturmanın merkezinde bulan Adriana, giderek derinleşen bu sırrı çözebilecek midir?

NAPOLİ'NİN SIRRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Giovanna Mezzogiorno

Alessandro Borghi

Anna Bonaiuto

Peppe Barra

Biagio Forestieri

Luisa Ranieri

Maria Pia Calzone

Carmine Recano

Angela Pagano

NAPOLİ'NİN SIRRI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİMDİR?

Napoli'nin Sırrı filminin yönetmeni dünyaca ünlü Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'tir.



NAPOLİ'NİN SIRRI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Napoli'nin Sırrı filminin, tamamı İtalya'nın Napoli şehrinde çekilmiştir.

NAPOLİ'NİN SIRRI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 5.8 olarak karşımıza çıkıyor.