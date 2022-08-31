Beceriksiz Katil filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Beceriksiz katil filminin IMDb puanı kaçtır?
Beceriksiz Katil filmi, televizyon ekranlarında sık sık seyirci ile buluşan yapımlar arasınlar yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Korhan Uğur yer alıyor. Peki, Beceriksiz Katil filminin konusu nedir? Beceriksiz Katil filminin oyuncuları kimlerdir? Beceriksiz katil filmi IMDb puanı kaçtır?
2017 yılında vizyona giren Beceriksiz Katil filmi, komedi türünde olan yerli bir yapımdır. Filmin başrolünde ise Ümit Erdim gibi deneyimli bir oyuncu yer almaktadır. İşte, filmin merak edilen noktaları...
BECERİKSİZ KATİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mahalleden çocukluk arkadaşları Sarı ve Şener’in dostlukları dillere destandır. Sarı, erken yaşta ailesini kaybetmiş, zar zor bir üniversite bitirmiş hemen sonra iki aydır tanıdığı biriyle evlenmiştir. Evlendikten hemen sonra gelin, düğünde takılan takılar alıp sırra kadem basmıştır. Şener ise sadece uzmanlık alanı olan “borç batağından çıkma” konusunda her zaman olduğu gibi arkadaşına tam destek göstermiştir. Şener ve Sarı bu borç batağından kurtulacak mı?
BECERİKSİZ KATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Begüm Öner
- Fatih Al
- Ümit Erdim
- Eser Eyüboğlu
BECERİKSİZ KATİL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 3.0 olarak karşımıza çıkmaktadır.
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