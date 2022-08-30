Mandıra Filozofu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi?

30 Ağustos 2022 Salı, 17:45

Mandıra Filozofu filminin senaristliğini ve yapımcılığını Birol Güven yapmıştır. Başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel'in yer aldığı Mandıra Filozofu filmi komedi türündedir ve filmin süresi 1 saat 45 dakikadır.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Müfit Can Saçıntı

- Rasim Öztekin

- Ayda Aksel

- Eser Eyüboğlu

- Begüm Öner

- Ahu Sungur

- Hakan Bulut

- Kemal Kuruçay

- Gülnihal Demir

- Merve Dizdar

- İlter Kanat

- Halil Bozkurt

- İlyas İlbey

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filminin çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleşmiştir.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.6 olarak karşımıza çıkmaktadır.