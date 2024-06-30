Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Zeytin Ağacı, Elite ve daha fazlası...
Netflix, temmuz ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Temmuz ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix temmuz ayı içerikleri...
ZEYTİN AĞACI 2. SEZON - 11 TEMMUZ
Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada, Leyla ve Sevgi’nin karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.
THE DECAMERON - 25 TEMMUZ
Kara Ölüm tüm İtalya'ya yayılırken bir grup soylu ve hizmetçileri bir villaya sığınır. Ancak bu lüks kaçamak çok geçmeden kaosa sürüklenir.
ELITE - 8. SEZON - 26 TEMMUZ
Las Encinas öğrencilerinin mezuniyeti yaklaşırken son bir gizem hem dostlukların hem de düşmanlığın sınırlarını zorlar.
SOSYETE POLİSİ: AXEL - 3 TEMMUZ
Detroitli polis Axel Foley, Beverly Hills'teki unutulmaz ilk vakasından kırk yıl sonra, en iyi yaptığı işe yani suçları çözmeye ve kargaşa çıkarmaya geri dönüyor.
SKYWALKERS: BİR AŞK ÖYKÜSÜ - 19 TEMMUZ
Gerçek hayattan cesur bir çift, akrobatik bir gösteri için dünyanın en yüksek binalarından birine yasa dışı yollarla tırmanarak aşklarının ve güvenlerinin sınırlarını test eder.
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