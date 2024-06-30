Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Zeytin Ağacı, Elite ve daha fazlası...

Netflix, temmuz ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Temmuz ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix temmuz ayı içerikleri...

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2024 Pazar, 17:27
Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Zeytin Ağacı, Elite ve daha fazlası...

ZEYTİN AĞACI 2. SEZON - 11 TEMMUZ

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada, Leyla ve Sevgi’nin karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Zeytin Ağacı, Elite ve daha fazlası...

THE DECAMERON - 25 TEMMUZ

Kara Ölüm tüm İtalya'ya yayılırken bir grup soylu ve hizmetçileri bir villaya sığınır. Ancak bu lüks kaçamak çok geçmeden kaosa sürüklenir.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Zeytin Ağacı, Elite ve daha fazlası...

ELITE - 8. SEZON - 26 TEMMUZ

Las Encinas öğrencilerinin mezuniyeti yaklaşırken son bir gizem hem dostlukların hem de düşmanlığın sınırlarını zorlar.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Zeytin Ağacı, Elite ve daha fazlası...

SOSYETE POLİSİ: AXEL - 3 TEMMUZ

Detroitli polis Axel Foley, Beverly Hills'teki unutulmaz ilk vakasından kırk yıl sonra, en iyi yaptığı işe yani suçları çözmeye ve kargaşa çıkarmaya geri dönüyor.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Zeytin Ağacı, Elite ve daha fazlası...

SKYWALKERS: BİR AŞK ÖYKÜSÜ - 19 TEMMUZ

Gerçek hayattan cesur bir çift, akrobatik bir gösteri için dünyanın en yüksek binalarından birine yasa dışı yollarla tırmanarak aşklarının ve güvenlerinin sınırlarını test eder.

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