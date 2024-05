Yayınlanma: 12.05.2024 - 20:52

Güncelleme: 12.05.2024 - 20:52

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen diziye son olarak başarılı oyuncu Sahra Şaş konuk oluyor. Şaş 13. bölümde “Bahar” dizisinde Leyla karakterine hayat verecek ve dizide Bahar’ın (Demet Evgar) hastası olarak seyirci karşısına çıkacak. Peki, Sahra Şaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sahra Şaş dizileri...

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı. 2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde roller almıştır. İlk sinema oyunculuk deneyimi ise 2017’de Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine Martı adlı filmle olmuştur. 2018 yılında Something about that Night adlı kısa filmde rol almıştır. Oyuncu en son Dokuz Oğuz (2023) adlı dizide televizyon seyircisinin karşısına çıkmıştır.

SAHRA ŞAŞ DİZİ VE FİLMLERİ

Martı

Alev Alev

Atatürk

Dokuz Oğuz