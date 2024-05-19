Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

JustWatch, Türkiye'de dijital platformlarda geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2024 Pazar, 15:20
Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

Çevrimiçi dizi ve film platformlarındaki verileri derleyen JustWatch, geçtiğimiz hafta Türkiye'de internetten en çok izlenen dizileri açıkladı. Verilere göre zirvede yer alan dizi BluTv'de yayınlanan 'Prens' oldu.

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

2. Kimler Geldi Kimler Geçti (Netflix)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

3. Fallout (Prime Video)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

4. Shōgun (Disney+)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

5. Baby Reindeer (Netflix)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

6. 3 Cisim Problemi (Netflix)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

7. House of the Dragon (BluTV)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

8. Game of Thrones (BluTV, Prime Video)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

9. Succession (BluTV, Prime Video)

Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?

10. The Walking Dead (Netflix, Disney+)

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