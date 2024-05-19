Türkiye’de en çok hangi diziler izlendi?
JustWatch, Türkiye'de dijital platformlarda geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı.
Çevrimiçi dizi ve film platformlarındaki verileri derleyen JustWatch, geçtiğimiz hafta Türkiye'de internetten en çok izlenen dizileri açıkladı. Verilere göre zirvede yer alan dizi BluTv'de yayınlanan 'Prens' oldu.
2. Kimler Geldi Kimler Geçti (Netflix)
3. Fallout (Prime Video)
4. Shōgun (Disney+)
5. Baby Reindeer (Netflix)
6. 3 Cisim Problemi (Netflix)
7. House of the Dragon (BluTV)
8. Game of Thrones (BluTV, Prime Video)
9. Succession (BluTV, Prime Video)
10. The Walking Dead (Netflix, Disney+)
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