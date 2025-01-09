Kardeş Takımı 2, Karantina, Şampiyonlar ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

KARDEŞ TAKIMI 2

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı "Kardeş Takımı 2" haftanın bir diğer komedi filmi olarak vizyona girecek.

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, gerçek birer ajan olan dört kardeşin yeni macerasını anlatıyor.