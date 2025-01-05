2025'te sinemaseverlerle buluşacak olan filmler...

Yayınlanma: 05.01.2025 - 22:42

Güncelleme: 05.01.2025 - 22:42

Türkiye'deki sinema salonlarında, yeni yılda yerli ve yabancı birçok film izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sonic the Hedgehog 3

Jeff Fowler'in yönettiği, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba ve Keanu Reeves'in seslendirdiği animasyon film "Sonic the Hedgehog 3", 17 Ocak'ta vizyonda olacak.

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan ve Fahriye Evcen Özçivit'in rol aldığı, TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Aşkın Dünkü Çocukları

Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar ile ünlü isimlerin rol aldığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filmi, 31 Ocak'ta izlenebilecek.

Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi

Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı serinin ikinci filmi "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sırr: Kudüs Macerası

Huart Studios tarafından hazırlanan, 7'den 70'e herkesi Kudüs'te bir maceraya çıkaracak animasyon filmi "Sırr: Kudüs Macerası" 14 Mart'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

The Fantastic Four: First Steps

Marvel'in 2 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşturacağı "The Fantastic Four: First Steps" adlı macera ve bilim-kurgu filminin başrollerini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn paylaşıyor.

Karate Kid: Efsane Dövüşçüler

İlki 1984'te çekilen ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Karate Kid'in devam filmi "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler", 30 Mayıs'ta vizyona girecek. Macera ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jonathan Entwistle üstlenirken, başrolde Jackie Chan, Ralph Macchio ve Ben Wang yer alıyor.

How to Train Your Dragon

Yönetmen koltuğunda Dean DeBlois'ün oturduğu 13 Haziran'da vizyona girecek serinin dördüncü filmi "How to Train Your Dragon", macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Jurassic World: Rebirth

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin başrollerinde yer aldığı "Jurassic World: Rebirth", 4 Temmuz'da macera tutkunlarıyla buluşacak.

Superman

Yönetmenliğini ve senaryosunu James Gunn'un yaptığı 11 Temmuz'da vizyona girecek "Superman" filminde, başrolleri David Corenswet, Nicholas Hoult ve Rachel Brosnahan paylaşıyor.

Michael

Michael Jackson'ın hayat hikayesinin beyazperdeye uyarlandığı Michael'ın 3 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor.