Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 11 Ağustos 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 11 Ağustos Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Perili Köşk, Borcumuz Borç, Oyun Vakti, Gölge Ajanı: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma, Ehl-i Cin: İntikam, Oda, Amcam, Bıcırıklar: Yeni Yuvamız ve Yumurtalar Firarda: Afrika Macerası filmleri vizyona girecek.
BAY HULOT'UN TATİLİ
Jacques Tati klasiklerinden Bay Hulot'nun Tatili, Fransa'da sakin bir tatil beldesine kargaşayı getiren sakar Bay Hulot'nun hikâyesini anlatıyor.
Sevimli ama beceriksiz bir Fransız adam deniz kenarındaki tesiste yer ve rahatlık aramaktadır ama nereye giderse gitsin kargaşa kendisini takip eder ve onu bir felaketten öbürüne sürükler.
BICIRIKLAR: YENİ YUVAMIZ
Bıcırıklar yaramazlığa bayılan bir grup gizemli canlıdır. Yıllardır yaşadıkları dükkandan kovulduklarında 3 Bıcırık arkadaş Svunja, Tjorben ve Smartö yeni bir ev bulup ailelerini kurtarmak için bir yolculuğa çıkarlar. Maceralara dolu seyahatlerindeki zorlukların üstesinden gelmek için öncelikle takım olmaları gerekmektedir – ama bu telaşlı ve hareketli canlılar için bu pek de kolay olmayacaktır.
BORCUMUZ BORÇ
Film, borç alarak kurduğu iş batınca borçlarını ödemenin yollarını arayan Murat'ın hikâyesini anlatıyor.
Üniversite mezunu Murat, işsizlik sıkıntısı yaşamaktadır. İşsizlik sorununu çözmek için bir tefeciden borç alan Murat, bir kafe açmıştır fakat işi batmıştır. Bunun üzerine tefecinin borcu için işten işte koşarak parayı bulma çabasına girmiştir. Fakat şansı hiç yaver gitmez.
EHL-İ CİN: İNTİKAM
Emre ve Murat kız arkadaşları Ceren ile Seda’ya verdikleri tatil sözlerini yerine getirmek için yola koyulurlar. Keyifli yolculukları terk edilmiş köyde bir engelle karşılaşır. Köyde ikamet etmekte olan Zaği grubu bu tatil konusunda ikaz eder. Zaği’nin anlattığına göre köyde köylüler tarafından yakalanmış ve ormanın derinliklerine gömülerek mühürlenmiş bir cin bulunmaktaydı. Grup tarafından ciddiye bile alınmayan Zaği, gitmeleri konusundaki ısrarlarından asla vazgeçmeyecektir.
GÖLGE AJAN: İSTANBUL'DA ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA
Film, Gölge lakaplı bir ajanın, devlet sırlarıyla birlikte kayıplara karışan eski bir Rus ajanının peşine düşmesiyle İstanbul'a kadar uzanan olayları konu ediniyor.
ODA
Film, sevgilisi Deniz'in evinin bir odasında gizemli bir şeylerin olduğunu fark eden Oğuz'un bu konuyu araştırırken yaşadıklarını anlatıyor.
OYUN VAKTİ
Bekarlığıyla meşhur Mösyö Hulot, her yanı modern araç gereçlerle dolu Paris’te sudan çıkmış balığa döner. İş için biriyle buluşmaya çalışırken kısa sürede kaybolur. Mösyö Hulot şehirde daireler çizerken, yolu sık sık, Amerikalı turist Barbara’yla kesişir.
PERİLİ KÖŞK
Perili Köşk, yeni taşındıkları evde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir anne ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Oğlu ile birlikte yaşayan bekar bir anne olan Gabbie, ürkütücü bir malikane satın alır. Oğlu ile birlirkte yeni evlerine yerleşen Gabbie, çok geçmeden yaşadıkların yerin hayaletler ve hortlaklar tarafından mesken tutulduğunu keşfeder. Gabie, davetsiz misafirlerini evden kovmak için bir tur rehberi, bir medyum, bir rahip ve bir tarihçiden yardım ister.
SESSİZ KABUS
Babası İtalya’daki aile evinde ağır bir şekilde yaralanınca, Emma onun yanına gider. Babası hastanede yatarken, Emma evde tek başına perili bir radyo ve onun arkasındaki şeytani varlıkla karşılaşır. Bu doğaüstü varlığın her geçen saat daha da güçlenmesiyle Emma, geceden sağ çıkabilmek için radyonun lanetinin ardındaki karanlık sırrı ortaya çıkarmak zorundadır.
AMCAM
Filmdeki Arpel çifti, Marie-France gibi dergilerin tavsiye edebileceği türden bir sosyal başarıya sahiptir. Adam ciddi bir işadamıdır, kadınsa kusursuz bir ev kadını. Mülklerindeki her şey yenidir: ev, geometrik bahçe, çakıl döşeme… Bu işlevsel evrende eksik olansa yaşama zevki ve israf edilmiş alanlar, baştan savmacılık ruhu ve okuldan kaçmalardır. Küçük Arpel bu ruhu ancak ‘ailenin yüzkarası’ olan dayısı Bay Hulot’yla keşfeder. Bay Hulot mutludur; St. Maur’da, herkesin birbirini tanıdığı, insanların çok basit bir kural, yani kibarlık çerçevesinde hareket ettiği küçük bir mahallede yaşar. Bay Hulot’nun Arpellerin evine gelişi çeşitli felaketlere yol açar. Sadece evin küçük oğlu, suç ortağı ve dostu olarak dayısına elini uzatır.
YUMURTALAR FİRARDA: AFRİKA MACERASI
Toto adındaki sevimli horozun, ünlü Tavuk Çiftliği’nde eşi tavuk Di ile birlikte huzurlu bir hayatı vardır. Uly ve Max adında, altın rengi olma özellikleriyle "altın yumurta" gibi görünmelerini sağlayan bir çift sevimli küçük yumurtanın gururlu ebeveynleridir. İşte tam da bu yüzden bazı yumurta koleksiyoncuları onları alıp Afrika’ya götürmek ister. Çocuklarını kurtarabilmek için Afrika kıtasına seyahat etmenin bir yolunu bulmalı, timsahlar, su aygırları, bir grup çılgın maymun ve ormanın kralı aslan ile dolu ormanları aşmak zorundadırlar.
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