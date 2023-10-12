Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 13 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 13 Ekim Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Zübeyde, Analar ve Oğullar, Güven Bana, Bir Tutam Karanfil, Durdurulamaz, Sur'da Devran, Keriz Parası, Tehlikeli Sular, Zuhur: Cinn-i Ayin, Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde filmleri vizyona girecek. Ayrıca, Harry Potter serisinin devam filmleri "Ateş Kadehi", "Melez Prens" ve "Zümrüdüanka Yoldaşlığı" da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
ZÜBEYDE, ANALAR VE OĞULLAR
Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluşacak.
"Kahraman doğulur mu yoksa yetiştirilir mi?" konusunu düşündüren film, hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini beyaz perdeye yansıtıyor.
Zübeyde karakterini Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ü Alican Yücesoy'un canlandırdığı yapımda; Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü de rol alıyor.
BİR TUTAM KARANFİL
Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen, Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı, 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ortak Yapım Ödülü sahibi "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor.
Dram türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demir Parscan, Şam Şerit Zeydan ve Bahadır Efe yer alıyor.
DURDURULAMAZ
Bir bankanın üst düzey yöneticisinin arabasında bomba olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları ele alan "Durdurulamaz" filminde, Liam Neeson, Noma Dumezweni ve Lilly Aspell rol alıyor. Non-stop ve The Commuter' ın yapımcılarının sürükleyici gerilim film gerilim ve aksiyonu bir araya getiriyor. Nimrod Antal'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Chris Salmanpour kaleme aldı.
GÜVEN BANA
İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren filmde; Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder oynuyor.
Tefeciye borçlu olan Özcan ve Sercan, borçlarını ödemek için 150 bin Tl alacakları oldukları Müslüm dayılarının yanına gider. Dayıları tam parayı ödeyeceği sırada kalp krizi geçirerek ölür. Bu durum üzerine Özcan ve Sercan, dayılarının cebinden kendilerine ait olan parayı alıp, borçlarını ödemek için tefeciye giderler. Ancak burada onları büyük bir sürpriz bekler. Borçlarını ödeyecekken paranın sahte olduğunu öğrenen kardeşler, sahte paradan kurtulmak için onu aldıkları yere bırakmaya karar verir. Parayı bırakmak için cenaze evine gelen kardeşler, kendilerini bir maceranın içinde bulur.
SUR'DA DEVRAN
Haşim Aydemir'in yönettiği, oyuncu kadrosunda Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu komedi filmi "Sur'da Devran", beyaz bir güvercinin peşine takılan ve 1990'lı yıllarda Diyarbakır Sur'da yaşayan 3 gencin hikayesini anlatıyor.
Yapımcılığını Erdal Oyunlu'nun üstlendiği filmin senaryosunu Sabahat Altıparmakoğlu'nun yazdı.
TEHLİKELİ SULAR
John Barr'ın yönettiği, Mark Jackson'un senaryosunu yazdığı "Tehlikeli Sular", filminin başrollerinde Ray Liotta, Saffron Burrows ve Eric Dane var.
Rose ve annesi, annesinin eskiden polis olan yeni erkek arkadaşının yelkenlisiyle 10 günlük hayal gibi geçmesi planlanan deniz tatiline çıkarlar. Bu tatilde açık denizlerde şampanyalar içilecek ve sürpriz bir doğum günü kutlanacaktır. Fakat açık denizin ortasında tatillerinin ilk sabahında hızla gelen bir tekne yelkenliye çarpar, tehlikeli ve silahlı adamlar yelkenliyi basar. Rose’un annesinin erkek arkadaşı ile adamlar arasında kavga başlar, kavga sırasında araya giren Rose’un annesi başından vurularak öldürülür ve erkek arkadaşı da feci şekilde dövülür. Yelkenlide yangın başlar ve tehlikeli adamlar yangının başlamasıyla teknelerine binip hızla uzaklaşır. Rose yelkenlinin banyosunda korku içinde saklandığı yerden çıkar. Annesi çoktan ölmüştür, annesinin erkek arkadaşı denizde baygın şekilde suyun üzerinde durmaktadır. Öldü sanıp denizden yelkenliye çıkardığı adam yaşamaktadır. Yelkenlide çıkan yangın söner fakat yelkenli kullanılacak gibi değildir, rüzgârın etkisi ile ıssız bir adaya çıkılır. Rose annesinin erkek arkadaşının karanlık yüzünü ortaya çıkartmasıyla her şey kontrolden çıkar. Rose’un tehlikelerle dolu yolculuğu daha yeni başlamıştır.
BAK ŞU LEYLEĞE 2: ZÜMRÜT TAŞININ PEŞİNDE
Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" filmi, bir göçe liderlik edeceğini öğrenen serçe Richard'ın maceralarını ele alıyor.
Sevimli serçe Richard sürüye yeni yolculuğunda liderlik edemeyeceğini öğrenince, ailesini ve arkadaşlarını geride bırakıp kendi başına uçmaya karar verir. Gittiği gizemli şehirde diğer serçelerle tanışan Richard, onlarla arkadaş olur. Ancak serçeler süslü bir tavus kuşu tarafından zorla tutulmaktadır. Richard onları kurtarmak için bu gizemli şehrin sırrını çözmeli ve tavus kuşunun istediği hazineyi bir an önce bulması gerekir.
ZUHUR: CİN-İ AYİN
Başrollerini Erol Serter, Larissa Lara Türközer, Sinem Yalçın ve Efekan Güner'in paylaştığı yerli korku filmi "Zuhur: Cinn-i Ayin", karanlık geçmişe sahip bir eve taşınan ailenin hikayesini konu ediyor.
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