Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 13 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...

GÜVEN BANA

İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren filmde; Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder oynuyor.

Tefeciye borçlu olan Özcan ve Sercan, borçlarını ödemek için 150 bin Tl alacakları oldukları Müslüm dayılarının yanına gider. Dayıları tam parayı ödeyeceği sırada kalp krizi geçirerek ölür. Bu durum üzerine Özcan ve Sercan, dayılarının cebinden kendilerine ait olan parayı alıp, borçlarını ödemek için tefeciye giderler. Ancak burada onları büyük bir sürpriz bekler. Borçlarını ödeyecekken paranın sahte olduğunu öğrenen kardeşler, sahte paradan kurtulmak için onu aldıkları yere bırakmaya karar verir. Parayı bırakmak için cenaze evine gelen kardeşler, kendilerini bir maceranın içinde bulur.