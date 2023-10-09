Barbie'nin olası bir devam filminde cevaplanması gereken sorular...

Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:02

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:02

Olası bir Barbie devam filminde, Barbie'nin olaylarıyla ilgili bazı yakıcı sorulara cevap vermek zorunda kalacak. Greta Gerwig'in Barbie'si dünya gişelerinde 1.4 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek inanılmaz bir başarıya imza attı, dolayısıyla Warner Bros'tan bir devam filmi beklentisi var. Şu anda Barbie 2 ile ilgili bir doğrulama yapılmış değil. Ancak, filmin başarısı göz önüne alındığında, bir devam filminin gerçekleşme olasılığı daha yüksek görünüyor.

Bununla birlikte, bir devam filminin stüdyolar için satışları artırmaktan daha fazlasını yapması, Barbie'de kurulan hikayeyi devam ettirmesi ve bazı önemli anları yeniden ziyaret etmesi gerekiyor. Barbie Diyarı'ndaki diğer herkese ne olduğu ve gerçek dünya ile Barbie Diyarı arasındaki bu bağlantının her ikisi üzerindeki etkisi hakkında da bir gizem örtüsü var. İşte olası bir Barbie 2 hikayesinde yanıtlanması gereken sorulardan bazıları...

10. Barbie Nasıl İnsan Oldu?

Filmin sonu Barbie'nin gerçek dünyaya döndüğünü gösteriyor, ancak bu dönüşüm nasıl gerçekleştiği konusunda bir bilgi yok. Dolayısıyla devam filminde izleyicilerin cevabını aradığı soruların başında yer alacak.

9. Margot Robbie'nin Barbie'si Gerçek Dünyada Ne Yaptı?

Barbie'nin gerçek dünyanın karmaşıklığına uyumu, etkileşimleri ve Barbie Diyarı dışındaki zorluklarla nasıl başa çıktığı merak ediliyor.

8. Barbie ve Kenler Hala Barış İçinde mi Yaşıyor?

İlk filmdeki olaylardan sonra Barbie ve Kenlerin arasındaki dinamikler. Barış içinde bir arada yaşamanın bir yolunu buldular mı ve Barbie Diyarı'nda ne gibi değişiklikler oldu?

7. Mattel Hiç Kadın CEO Aldı mı?

Film, şirket yönetiminde cinsiyet çeşitliliği konusunu gündeme getirdi. Mattel bir kadın CEO atadı mı ve şirket müşteri tabanını daha iyi temsil etmek için nasıl gelişiyor?

6. Kensler Nerede?

Barbie'ler ortalıkta yokken Ken'lerin nerede olduğu. Barbie Diyarı'nda kendilerine ait yaşam alanları var mı?

5. Ryan Gosling'in Ken'i Amacını Buldu mu?

Ryan Gosling'in canlandırdığı Ken'in kendini keşfetme yolculuğu dikkat çekmişti. Barbie'nin gidişinden sonra kendisi hakkında öğrendikleri merak ediliyor.

4. Allan'a Ne Oldu?

Ken'in en iyi arkadaşı Allan'ın kaderi ve ayaklanma sonrası Barbie Ülkesi'ne nasıl uyum sağladığı cevaplanması gereken bir soru.

3. Barbie Gittikten Sonra Barbie Ülkesi Nasıl Oldu?

Barbie Ülkesi'nin ana figürü olan Stereotipik Barbie olmadan durumu ve nasıl değiştiği.

2. Diğer Barbie'ler Gerçek Dünyadaki Sahiplerini Buluyor mu?

Margot Robbie'nin karakterinin bağlantısına benzer şekilde, diğer Barbie'lerin gerçek dünyadaki sahiplerini aramaya karar verip vermedikleri.

1. Barbie Gerçek Bir İş Buldu mu?

Barbie'nin bağımsızlık arayışı, günlük hayata alışması ve potansiyel olarak gerçek dünyada çeşitli kariyerler veya çalışmalar keşfetmesi.

Bu sorular, Barbie'nin maceralarını ve gerçek dünyayla etkileşimlerini daha derinlemesine inceleyen bir devam filmi için olay örgüsünün ilgi çekici noktaları noktaları...