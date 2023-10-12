Gupse Özay’ın “Lohusa” filminin çekimleri başladı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:01

Gupse Özay’ın "Lohusa" filminin çekimleri bugün başladı. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmi Kıvanç Baruönü yönetiyor. Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleri izlenme rekorları kıran başarılı kadın komedyenlerimizden Gupse Özay‘a (Burcu) yeni filminde Onur Gürçay (Mustafa), Esra Ruşan (Fulya), Hazal Türesan (İlayda), Su Şanad (Özge), Elif Nur Kerkük (Yasemin) ve Feri Baycu Güler (Saniye abla) eşlik ediyor.

Önümüzdeki yıl vizyonda olacak NuLook Production imzalı filmde, Burcu ve Mustafa çiftinin doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen olaylar eğlenceli bir dille ele alınıyor. Esprileriyle izleyenleri gülme krizine sokacak "Lohusa" filmi sürpriz bir doğum günü partisiyle açılıyor.

