Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 17 Ocak 2025 vizyona giren filmler...
Hafta sonu tatili yaklaşırken sinemaseverler vizyona girecek yeni filmlerle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında ikisi yerli yapım olmak üzere toplamda 6 film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte, 17 Ocak 2025 vizyona giren filmler...
Bu hafta sinemaseverler için oldukça zengin ve heyecan verici bir film seçkisi sunuluyor. İşte, Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona giren olan yeni filmler...
1. KUTSAL DAMACANA 5: ZOMBİ
Tür: Komedi
Şafak Sezer’in başrolünde yer aldığı, eğlenceli ve aksiyon dolu bir zombi hikayesi sunan film, yerli komedi sevenleri sinemalara çekecek. Ünlü isimlerin yer aldığı kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çekiyor.
2. YEDİ (SE7EN)
Tür: Gerilim, Polisiye
David Fincher’ın 1995 yapımı kült filmi, 30 yıl sonra tekrar beyazperdede. Brad Pitt ve Morgan Freeman’ın performanslarıyla hafızalara kazınan bu film, yedi ölümcül günah temasını işleyen bir seri katilin peşine düşen iki dedektifin hikayesini anlatıyor.
3. AYDINLIK HAYALLERİMİZ (A NIGHT OF KNOWING NOTHING)
Tür: Dram
Payal Kapadia'nın yönetmenliğini üstlendiği bu etkileyici film, Hindistan’ın Mumbai kentinde geçen bir hikayeyi izleyicilere sunuyor. Film, duygusal ve samimi bir bakış açısıyla modern ilişkilerin zorluklarını ele alıyor.
4. KİRPİ SONIC 3
Tür: Animasyon, Macera
Jeff Fowler’ın yönettiği bu film, Sonic'in hız ve dostluk dolu maceralarına devam ediyor. Çocuklar ve animasyon sevenler için keyifli bir seçenek.
5. ASLAN HÜRKUŞ 4: HÜRJET OYUNDA
Tür: Animasyon, Macera
TRT yapımı olan film, fantastik bir hikaye eşliğinde Aslan ve arkadaşlarının Minigen adlı gezegende yaşadıkları maceraları konu alıyor. Ailece izlenebilecek bir animasyon filmi.
6. YUMURTALAR FİRARDA BUZ MACERASI (EGGS ON ICE ADVENTURE)
Tür: Animasyon, Komedi
Meksika yapımı bu animasyon, ailece izlenebilecek eğlenceli bir macerayı sunuyor. Toto ve ailesinin Güney Kutbu’ndaki macerası özellikle küçük izleyicileri hedef alıyor.
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