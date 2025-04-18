Tenet, Leon: Sevginin Gücü, Kara Torba Operasyonu ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SAYKOTERAPİ: BİR SERİ KATİL HAKKINDA YAZMAYA KARAR VEREN YAZARIN SIĞ HİKAYESİ

Tolga Karaçelik'in Türkiye-ABD ortak yapımı filmi "Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi", komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Britt Lower, Steve Buscemi, John Magaro, Sydney Cole Alexander, Olli Haaskivi ve Nadir Sarıbacak'ın oynadığı film, boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adamın, emekli seri katille beklenmedik dostluk kurması sonrasında hayatının değişmesini konu ediniyor.