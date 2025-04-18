Tenet, Leon: Sevginin Gücü, Kara Torba Operasyonu ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.
Bu hafta 9 yeni film sinemalardaki yerini alacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Kara Torba Operasyonu, Baldız, Tenet, Leon: Sevginin Gücü, Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi, Günahkarlar, Katiliyle Kahvaltı, Rum Yetimhanesi, Hay Hak, Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
KARA TORBA OPERASYONU
Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett ile Michael Fassbender'in başrollerini paylaştığı "Kara Torba Operasyonu", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.
Steven Soderbergh'in yönetmenliğindeki film, bir casusun karmaşık bir avın içine çekilmesini konu alıyor.
Filmde Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Marisa Abela ve Naomie Harris de rol aldı.
BALDIZ
Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar ve Emel Müftüoğlu'nun rol aldığı, Hamdi Alkan'ın yönettiği "Baldız", haftanın yerli komedi filmi olarak izleyiciyle buluşacak.
TENET
Christopher Nolan'ın 2020 yapımı gerilim ve aksiyon filmi "Tenet" yeniden izleyici karşısına çıkacak.
John David Washington'ın başrolünde yer aldığı yapım, Nolan'ın alameti farikası zaman mefhumunu bozmasını, dünyanın geleceğine gizemli bir tehdidin ışığında bir başka seviyeye taşıyor.
LEON: SEVGİNİN GÜCÜ
Jean Reno, Gary Oldman, Danny Aiello ve Natalie Portman'ın başrollerini paylaştığı "Leon: Sevginin Gücü", aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.
Luc Besson'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Fransız yapımı film, New York'ta yaşayan, ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızın, Leon adında bir adamla karşılaşması sonrasında hayatının değişmesini anlatıyor.
SAYKOTERAPİ: BİR SERİ KATİL HAKKINDA YAZMAYA KARAR VEREN YAZARIN SIĞ HİKAYESİ
Tolga Karaçelik'in Türkiye-ABD ortak yapımı filmi "Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi", komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Britt Lower, Steve Buscemi, John Magaro, Sydney Cole Alexander, Olli Haaskivi ve Nadir Sarıbacak'ın oynadığı film, boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adamın, emekli seri katille beklenmedik dostluk kurması sonrasında hayatının değişmesini konu ediniyor.
GÜNAHKARLAR
Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo ve Lola Kirke'nin rol aldığı "Günahkarlar", haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.
Ryan Coogler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, geçmişinden kaçmaya çalışan ikiz kardeşlerin, memleketlerine dönüşte karşılaştığı karanlıkla yüzleşmesini işliyor.
KATİLİYLE KAHVALTI
Adem Kaya'nın yönettiği; Musa Kazım Öney, Hicran Yavuz ve Sevim Didar Gültekin'in rol aldığı "Katiliyle Kahvaltı", 7 kişinin olduğu bir otelde işlenen cinayetin aydınlatılma çabasını odağına alıyor.
HAY HAK
Kenan Aktaş'ın filmi "Hay Hak", kaybolduktan 4 yıl sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz'ün hikayesini anlatıyor.
BÜYÜK MACERA 3: ÇILGIN DOSTLAR
Rus yönetmen Vasiliy Rovenskiy'in filmi "Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar", ailesi ve arılarıyla mutlu yaşayan ayı Mic ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.
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