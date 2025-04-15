Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmin yönetmeni belli oldu

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:11

Yeşilçam sinemasının unutulmaz karakter oyuncularından Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

BKM yapımı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin yönetmen koltuğunda usta isim Çağan Irmak oturacak. "Adile" ismini taşıyacak filmin oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi.

Özellikle Adile Naşit’i canlandıracak oyuncunun kim olacağı merak konusu.

1930 yılında tiyatrocu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Adile Naşit, tiyatro sahnelerinde başladığı kariyerine sinemada unutulmaz rollerle devam etti. Naşit Özcan ve Amelya Hanım’ın kızı olan Adile Naşit, Yeşilçam’ın özellikle Arzu Film yapımlarında canlandırdığı "anne" rolleriyle hafızalara kazındı.

Naşit’in en ikonik karakterlerinden biri, Hababam Sınıfı serisindeki sevgi dolu ve otoriter “Hafize Ana” oldu. 1980’li yıllarda TRT’de yayımlanan Uykudan Önce programıyla çocukların da kalbini kazanan usta sanatçı, hem ekranlarda hem gönüllerde taht kurdu.

Adile Naşit, 1987 yılında, 57 yaşında kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayata veda etti. Samimiyeti, oyunculuğu ve hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olmayı başaran Naşit’in yaşam öyküsünün sinemaya aktarılması, hayranlarını heyecanlandırdı.