Johnny Depp’ten geri dönüş filmi: Day Drinker’dan ilk detaylar
Johnny Depp ve Penélope Cruz, Day Drinker filmiyle dördüncü kez aynı projede buluşurken, Depp bu filmle Hollywood’a görkemli bir dönüş yapıyor.
Blow, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ve Doğu Ekspresinde Cinayet gibi yapımlarda birlikte rol alan Johnny Depp ile Penélope Cruz, yeni bir projede yeniden bir araya geliyor. İkili, Lionsgate’in yapımcılığını üstlendiği Day Drinker adlı filmde başrolleri paylaşacak.
HOLLYWOOD’A GÖRKEMLİ DÖNÜŞ
Day Drinker, Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ve karalama davasının ardından yer aldığı ilk Hollywood projesi olma özelliği taşıyor. Kariyeri bir dönem ciddi yara alan Depp, bu filmle birlikte beyaz perdeye güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Depp, daha önce Fransız yapımı Jeanne du Barry (2023) filminde rol almış, ardından Modi ve Three Days on the Wing of Madness adlı projelerde yönetmenlik yapmıştı. 27 yıl aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturan ünlü oyuncu, geçmişte yaşadıklarına atıfta bulunarak, “Hayatım pembe diziye döndü,” ifadelerini kullanmıştı.
AKSİYON VE GERİLİM DOLU BİR HİKÂYE
Filmin yönetmenliğini The Amazing Spider-Man serisiyle tanınan Marc Webb üstleniyor. Aksiyon-gerilim türündeki Day Drinker, özel bir yat barmeninin, gizemli bir misafirle geçirdiği tehlikeli ve sürükleyici bir geceyi konu alıyor. Hikâye, kendilerini suç dünyasının tam ortasında bulan iki yabancının mücadelesini ekranlara taşıyacak.
DÖRDÜNCÜ KEZ AYNI PROJEDE
Penélope Cruz ile Johnny Depp bu filmle birlikte dördüncü kez aynı projede buluşmuş oluyor. Cruz, 2008 yılında Woody Allen imzalı Vicky Cristina Barcelona filmiyle Oscar’da “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
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