Thunderbolts, Tuzak, Aznavour ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

TUZAK

Bill Skarsgard ve Anthony Hopkins'in oyunculuklarıyla öne çıkan gerilim filmi "Tuzak", David Yarovesky yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak.

Ailesini geçindirmek için bir araba çalmaya kalkışan Eddie'nin merkezinde yer aldığı filmde, çalmaya çalıştığı aracın sahibinin, uzaktan kontrolle Eddie'yi otomobilin içine kilitlemesi ile gelişen durum anlatılıyor. Bu noktadan itibaren daracık bir alan, bir güç savaşının, hayatta kalma mücadelesinin ve gitgide yükselen bir gerilimin sahnesine dönüşüyor.