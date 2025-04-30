Cannes Film Festivali'nin jürisi belli oldu

Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:52

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:52

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 78. Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

JÜRİ BAŞKANLIĞINI JULIETTE BINOCHE ÜSTLENİYOR

Bu yıl festivalin jüri başkanlığı görevini usta Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlenecek. Binoche’a jüri koltuğunda, Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, “Succession” dizisiyle tanınan Jeremy Strong ve Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia eşlik edecek.

DÜNYA SİNEMASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER JÜRİDE

Jüri kadrosunda ayrıca Güney Koreli yönetmen Hong Sangsoo, İtalyan oyuncu Alba Rohrwacher, Fransız yazar Leila Slimani, Kongo asıllı Belçikalı belgeselci Dieudo Hamadi ve Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas da yer alıyor.

Festivalde yarışacak filmler geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Sinema dünyasının merakla beklediği etkinlik, bu yıl da önemli yapımlara ve yıldız isimlere ev sahipliği yapacak.