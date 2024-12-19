Oppenheimer filmiyle ilk Oscar'ını kazanmıştı... Christopher Nolan şövalyelik unvanı aldı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:11

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:11

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'a, sinema dünyasında zaman kavramıyla oynamasıyla tanınan kariyerine önemli bir ödül daha ekledi. Hollywood’un en prestijli ödüllerinden olan Oscar’ı kazanan Nolan, Oppenheimer filmiyle büyük bir başarıya imza atarak 7 ödül birden kazandı.







NOLAN, İLK OSCAR’INI KAZANDI



Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi unutulmaz filmleriyle tanınan İngiliz yönetmen, kariyerinde farklı türlerdeki yapımlarla büyük takdir topladı. Oppenheimer filmiyle ilk kez Oscar kazanan Nolan, Hollywood’da adından daha fazla söz ettirecek gibi görünüyor.



ŞÖVALYELİK UNVANI VERİLDİ



Başarılı yönetmen, İngiltere tarafından aldığı şövalyelik unvanı ile "Sir Christopher Nolan" olarak anılacak. Buckingham Sarayı'nda düzenlenen törende, ünlü yönetmene ödülünü, kanser tedavisi gören Kral Charles verdi. Nolan, Kral Charles’ın Oppenheimer filmini izlediğini ve bu unvan sayesinde daha fazla iş yapmalarını beklediğini ifade etti.







EMMA THOMAS'A DA UNVAN



Nolan’ın eşi ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı yapımcı Emma Thomas’a da sinema sektörüne katkılarından dolayı "Dame" unvanı verildi. Çiftin, Syncopy adıyla kendi film prodüksiyon şirketi bulunuyor ve birçok projede birlikte yer alıyorlar.

KİMLERE BU UNVAN VERİLDİ?



Christopher Nolan ve Emma Thomas’ın yanı sıra, İngiltere tarafından ödüllendirilen diğer ünlü isimler arasında Elton John, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, Paul McCartney, Patrick Stewart, Angelina Jolie ve Judi Dench gibi isimler de yer alıyor. Bu unvanlar, kültürel ve sanatsal alandaki önemli katkılarından dolayı verilen prestijli ödüller arasında bulunuyor.