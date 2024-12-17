Peaky Blinders filminin çekimleri tamamlandı...

Peaky Blinders filmi "The Immortal Man"in çekimleri tamamlandı.

Peaky Blinders filminin çekimleri tamamlandı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 23:04

Peaky Blinders 6 sezonluk yolculuğunu yeni filmiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. 2013'te ekranlara gelen dizi dokuz yıl sonra, altı sezon boyunca toplam 36 bölüm yayımlayarak sona erdi. Cillian Murphy'nin yanı sıra filmde Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan ve Stephen Graham gibi yıldız oyuncular yer alacak.

Filmin resmi adı "The Immortal Man" olarak açıklandı ve filmin çekimlerinin tamamlandığı film ekibinin Instagram paylaşımlarıyla duyuruldu. 

Film, Shelby ailesinin II. Dünya Savaşı döneminde başına gelenleri ele alacak.




Etiketler: #Peaky Blinders #Film #cillian murphy

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