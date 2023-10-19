Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 20 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...

DOLUNAY KATİLLERİ

"Dolunay Katilleri", 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem hâlâ iptidai hâlde olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor. 20. yüzyılın başında petrol, bir gecede dünyanın en zengin insanları olan Osage Halkı’na servet kazandırmıştır. Bu Amerikan yerlilerinin zenginliği Osage parasını mümkün olduğunca manipüle eden, gasp eden ve çalan beyaz tüccarları, cinayete başvurmadan önce, hemen cezbetmiştir.

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı, Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu, ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan uyarlayarak kaleme aldı.