Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 20 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 20 Ekim Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Dolunay Katilleri, Testere X, Çözümler Kitabı, Serçenin Gözyaşları, Öğretmen, Her Şey Aşk İçin, İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi filmleri vizyona girecek.
DOLUNAY KATİLLERİ
"Dolunay Katilleri", 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem hâlâ iptidai hâlde olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor. 20. yüzyılın başında petrol, bir gecede dünyanın en zengin insanları olan Osage Halkı’na servet kazandırmıştır. Bu Amerikan yerlilerinin zenginliği Osage parasını mümkün olduğunca manipüle eden, gasp eden ve çalan beyaz tüccarları, cinayete başvurmadan önce, hemen cezbetmiştir.
Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı, Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu, ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan uyarlayarak kaleme aldı.
TESTERE X
Ünlü korku serisi "Testere"nin kronolojik olarak ilk ve ikinci filmi arasında geçen olayları konu edinen yeni halkası "Testere X", Jigsaw'un kendi yöntemleriyle bir intikamın peşine düşmesini anlatıyor.
Jigsaw’un bugüne kadar anlatılmayan en kişisel hikâyesini anlatacak filmde hasta ve umutsuz John, deneysel ve çok riskli bir ameliyat için Meksika’ya doğru yola çıkar. Oysa kanser hastalığının tedavisi için girdiği bu ameliyat tamamen düzmecedir, en savunmasız anında dolandırılmıştır. Meşhur seri katil, yepyeni amacıyla en iyi yaptığı işe geri döner: Kendisini dolandıran sahtekârları benzersiz, delice ve usta işi tuzaklarıyla sınamaya.
Kevin Greutert'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Tobin Bell, Michael Beach, Synnove Macody Lund, Steven Brand ve Renata Vaca yer alıyor.
SERÇENİN GÖZYAŞLARI
Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın yönetmenliğini yaptığı filmde Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı ve Soydan Soydaş'ın rol alıyor.
Emine, kocası Mesut tarafından şiddet gören, cinsel saldırıya maruz kalan bir kadındır. Yine şiddete uğradığı bir gün kocasından kaçarken yakalanır ve mücadele sırasında kocasının silahı ateşlenir. Mesut, ölmese de durumu kritiktir. Çoğunlukla şiddete maruz kalan kadınların davalarıyla ilgilenen ünlü avukat Ayten Çetiner, Emine'nin davasını alır. Ayten, annesi Nilüfer tarafından kurulan ‘Ses Sizsiniz Derneği'ni uluslararası platforma taşımış, büyük başarılara imza atmıştır. Annesini kanser nedeniyle kaybetmiştir. Büyük bir tesadüf eseri Emine, Ayten'in annesi ile aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin, geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir.
ÇÖZÜMLER KİTABI
Michel Gondry'nin yönettiği, Pierre Niney, Blanche Gardin ve Frankie Wallach'ın rol aldığı "Çözümler Kitabı", komedi ve dram türünü bir araya getiriyor.
Yapımcıları ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan Marc, bir taraftan da ilhamını geri kazanmaya çalışmaktadır. Hikayesini güzelleştiren eğlenceli, komik noktalar yakalasa da kariyeri ve akli dengesini korumak arasında bunalmaktadır. Tepe taklak giden süreç içinde komik ve şiirsel yetenekleri geri dönecektir.
ÖĞRETMEN
TRT ortak yapımı, Bilal Kalyoncu'nun yeni komedi filmi "Öğretmen", Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinin yansımalarını konu ediniyor.
HER ŞEY AŞK İÇİN
Haftanın bir diğer yerli komedi filmi; Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim'in başrollerini paylaştığı "Her Şey Aşk İçin" olacak. Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, evlenmeye karar veren iki genç ile kızın babası arasında geçen olaylar etrafında dönüyor.
Sedef ve Alper aşklarının taçlandırmak üzerelerdir. Alper ve ailesi Sedef’i istemeye giderler. Sedef’in dedesi Emekli Albay İskender, Alper’in askerliğini bedelli yaptığını öğrenince bu evliliğe rıza göstermez. Şimdi ortada çözülmesi gereken büyük bir problem vardır. İskender bu evliliğe tek bir şart ile izin verir. O da Alper’i kendisinin çiftliğinde 30 günlük bir askeri eğitime tabii tutmak. Alper bu teklifi kabul eder ancak bu sandığından çok daha zor durumlarla karşılaşacağından haberi yoktur. İskender, en ağır askeri eğitimi uygular. Alper isyanlar içerisinde İskender’in verdiği eğitimleri yapar. Alper, eğitim sırasında İskender’in vasiyetini bulur. Artık Alper için durumu tersine çevirme fırsatı doğar. Ancak ortada yarım kalan bir aşk ve giderek hafızasını kaybeden bir adam vardır. İskender Alzheimer’dır ve Alper vasiyeti İskender ölmeden yerine getirmek için beraber yola çıkar.
İBİ: DOĞU EKSPRESİ'NİN GİZEMİ
Haftanın animasyon filmi; Sinan Ölmez'in yönettiği, TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi".
Film, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek için yola çıkan İbi'nin, treni Bilinmez Diyar'a ışınlayan kötü bir masal kahramanına karşı arkadaşlarıyla birlikte verdiği mücadeleyi konu ediniyor. İbi, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi'yle Kars’a seyahat ederken Baldiyar masallarının yazıldığı yer olan Masalaltı'ndan gelen, henüz masalı yazılmamış, ismi bile konulmamış gizemli bir masal kahramanının yapacağı kötülükleri engellemek, sevdiklerini korumak ve Doğu Ekspresi'nin Kars’a ulaşmasını sağlamak için geri dönüşü olmayan bir fedakârlık yapmak zorundadır.
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