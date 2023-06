Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 23 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...

Bu hafta da korku, komedi, anime, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 23 Haziran Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Haile: Bir Aile Kâbusu, Tebessüm, Büyü de Gel (No Hard Feelings), Adalet, Afacanlar İş Başında (Two Little Toddlers: An Unforgettable Day) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.