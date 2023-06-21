Bir hacker'ın yaşam hikayesini anlatan filmden ilk fragman geldi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 15:57

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:13

Yosi Mizrahi ve Hakan Bilgin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Geri Sayım filmi 30 Haziran 2023 tarihinde vizyona girecek. Gerçek hikayeden uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın oturuyor.

Türkiye'de en yüksek cezalardan birine çarpıtılan Türk hacker Wind'in gerçek hikâyesinin konu alındığı filmde, hem babasının ölümüne sebep olan şirketten öcünü almak hem de sevdiği kadının itibarını korumak için bir intikam yoluna başvuran Wind lakaplı Türk hackerın başından geçenler anlatılıyor.

Rusya'dan gelen özel ekiplerle trafiğe kapalı aksiyon sahnelerine yer veren Diopter - Metropol ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Özgür Balakar gibi isimler yer alıyor.

GERİ SAYIM FİLMİNİN ÖZETİ

Zaman zaman aynı ortamda olmalarına rağmen kimliğini Tuğba’ya belli etmeyen Wind, Pembe tavşan lakabı ile sosyal medyada fenomen olan Tuğba’yı üzen herkese savaş açmış, onunla uğraşan şarkıcıların özel videolarını ele geçirerek basına servis etmiştir. Tuğba’dan hoşlandığını düşündüğü Doruk isimli gencin evine kameralar yerleştirmiş, aşık olduğu kadına zarar verebilecek herkesin korkulu rüyası olmuştur. Hem kaybettiği babasının öcünü almak hem de sevdiği kadının itibarını korumak için çıktığı bu intikam yolunun sonunda yakalanarak 1357 yıla çarptırılan “Wind” lakaplı Türk hackerın merak edilen hikayesi 30 Haziran’da izleyicisiyle buluşuyor.