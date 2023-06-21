En uzun günde izlenebilecek 21 film!
21 Haziran, Kuzey Yarımküre için yılın en uzun günüdür ve astronomik yazın başlangıcını işaret eder. Bu özel günde Güneş, gökyüzündeki en yüksek noktasına ulaşır ve ışınlarını Dünya'ya uzun bir süre boyunca yayar.
İşte en uzun gün için soluksuz izleyeceğiniz 21 film...
AVATAR: SUYUN YOLU
Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.
AVENGERS INFINITY WAR
Marvel evrenindeki süper kahramanların hepsi serinin bu filminde kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir.
BABYLON
1920'lerin sonunda Hollywood, sessiz filmlerden sesli filmlere geçişle birlikte büyük bir değişim sürecinden geçmektedir. Babil, sinemanın sessiz dönemden çıkış süreci üzerine kurduğu bu çarpıcı hikâyede birkaç oyuncunun yükseliş ve çöküşünü konu ediniyor.
BARRY LYNDON
Genç bir İrlandalı olan Redmond Barry, bir subayı düelloda öldürünce kaçıp yeni bir hayat kurmak ister. Serüvenler sonucu kendisini savaşın ortasında Prusya ordusunda bulur. Savaştan sonra casuslukla görevlendirilip İrlandalı bir Şövalye'nin peşine takılır.
BİR ZAMANLAR AMERİKA
Arkadaş grubu çeşitli nedenlerden ötürü dağılır ve uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelip, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için işe koyulurlar. Film bir insanın üç dönemi içerisinde geçtiği için o yıllarda ABD'de ortaya çıkan olaylar, yasaklar ve durumları ele almıştır.
BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA
2011 yılında sinemaya uyarlanan filmde Ercan Kesal'ın doktorluk yaptığı dönemde yaşadığı ve Kırıkkale'nin bir kasabasında işlenen cinayetin soruşturma süreci anlatılıyor.
THE GIANT OF THEM ALL
Luz attan düşüp ölünce çiftlik arazisinin bir kısmını yanlarında çalışan bir işçi olan Jett Rink'e miras olarak bırakır. Oldukça uzun bu epik filmin bundan sonrası ailenin iki nesli boyunca, kendisine miras kalan araziden çıkan petrolle zengin olan Jett Rink ile olan rekabetini anlatmaktadır.
FANNY AND ALEXANDER
Sakin İsveç kenti Uppsala'da münzevi bir yaşam süren mutlu bir ailenin trajik sonunu konu alan film hikâyeyi iki küçük kardeşin gözünden aktarıyor. Mutlu bir aileye sahip Alexander ve Fanny adlı iki küçük kardeşin hayatı babalarının ani ölümüyle bir anda değişecektir.
GODFATHER
Godfather; 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.
HAMLET
'Hamlet', hain amcası tarafından öldürülen babasının intikamını almaya çalışan ve bunu başaran Danimarka Prensi'nin hayatını anlatıyor.
THE LORD OF THE RINGS
Yüzüklerin Efendisi Sauron'un kendi için yaptığı ve diğer tüm yüzüklere hükmeden yüzüğün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu alıyor. Yüzüğü tekrar ele geçirmek isteyen Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedir. Frodo ve onun can dostu Sam ise korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, yüzüğü yok etmek için korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadır.
MALCOLM X
Babası Ku Klux Klan tarafından öldürülen Malcolm, çağdaşı birçok siyahi gibi umutsuz ve zor bir çocukluk geçirir. Neticesinde hayatı günlük yaşayan bir hırsıza dönüşür. Sonunda hapse girdiğinde İslam öğretisi kendisini yeniden tanımlamasına yardımcı olur.
SCHINDLER'S LIST
Schindler's List, Dünya Savaşı sırasında Nazilerin uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya Yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'i ve bu kurtarmayı konu ediniyor.
SPARTACUS
Köleliğin egemen sınıflara karşı ilk ayaklanışına çağdaş ve modern bir yorum getiren filmde Spartacus Roma dönemininde yaşayan cesur bir gladyatördür ve davasında ona inanıp destekleyen Varinia ile bağımsızlıkları için verdikleri mücadele anlatılmaktadır.
THE HATEFUL EIGHT
İç savaşın bitmesinden yıllar sonra, bir grup yabancının, tipiden kurtulmak için dağdaki bir konaklama yerine sığınmasını ve gizli bağlılıkların hayatta kalmalarını tehdit ettiğini anlamalarını konu ediyor.
THE IRISHMAN
Martin Scorsese'nin büyük ilgi gören bu filminde tetikçi Frank Sheeran, Bufalino suç ailesinin sadık bir üyesi olarak sakladığı sırları anımsıyor.
TITANIC
RMS Titanic'in batışı üzerine kurgulanan filmin başrollerini, geminin felaketle sonuçlanan ilk seyahati sırasında birbirine âşık olan farklı toplumsal sınıflara mensup iki genci canlandıran Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet paylaşmaktadır.
THE GREEN MILE
Bir hapishanede gardiyanlık yapan Paul Edgecomb'un görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını, elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir. Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkumu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez.
AHLAT AĞACI
Ahlat Ağacı, doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışan fakat babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesini konu edinmektedir.
THE WOLF OF THE WALL STREET
Jordan Belfort 24 yaşında genç ve hırslı bir adamdır. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsasında önce komisyoncu ve ardından Stratton Oakmont adında bir yatırımcı firmasında zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır bir yönetici olur. 90'ların en hızlı günleridir ve New York işlem salonunda her şey olabilmektedir.
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