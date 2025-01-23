Babygirl, Bir Kedinin Yolculuğu, Looney Tunes ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da beyazperdede yeni filmler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 24 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, Babygirl, Kayara, Flow: Bir Kedinin Yolculuğu, Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu, Kurt Adam filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
BABYGIRL
Ödüllü Hollywood yıldızları Nicole Kidman, Antonio Banderas ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.
Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, evli ve yüksek rütbeli bir CEO'nun, genç bir stajyerle yaşadığı yasak aşkla kariyeri ve ailesini tehlikeye atmasını işliyor.
TETE VE MASAL: RÜYALAR DİYARI
Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, İnci Türkay, Keremcem, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı", macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Muhammed Tümer Sirkecioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesini konu alıyor.
LOONEY TUNES: DÜNYYAI KURTARMA OPERASYONU
ABD, Birleşik Krallık ve Kanada yapımı "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu" haftanın bir diğer animasyon filmi olacak. Peter Browngardt'ın yönetmenliğini yaptığı film, babalarından kalan evlerini kurtarmak için sakız fabrikasında işe giren Daffy Duck ve Porky Pig'in dünyayı kurtarmak için giriştiği macerayı konu ediniyor.
FLOW: BİR KEDİNİN YOLCULUĞU
Belçika, Fransa ve Letonya ortak yapımı "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filminin yönetmenliğini Gints Zilbalodis üstlendi. Film, büyük bir sel sonucu evi yerle bir olan bir kedinin, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulması ve farklılıklarına rağmen birlikte yaşama mücadelesini odağına alıyor.
KAYARA
Cesar Zelada'nın filmi "Kayara", sadece erkek İnkaların bünyesinde bulunabildiği haberci Chasqui İnka grubuna katılmayı hayal eden genç bir İnka kadının hikayesini anlatıyor.
KURT ADAM
Leigh Whannell'in çektiği "Kurt Adam", dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi haline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
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