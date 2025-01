‘MovIe In Concert’ kapsamında kült filmler sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

Sinema ve müzik gibi iki büyülü sanat disiplinini aynı sahneye taşıyan “Movie in Concert”, ilk etkinliği “Aslan Kral (Lion King)” ile sanatseverlerle buluşuyor. Oscar ödüllü Hans Zimmer tarafından bestelenen ve Elton John’un ikonik şarkıları ile Aslan Kral’ın müzikleri, Esin Aydıngöz’ün şefliğinde 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası’nın canlı performansı eşliğinde, film gösterimi olarak sahneye taşınıyor. Etkinlik, 26 Ocak saat 15.30’da İstanbul Volkswagen Arena ve 2 Şubat saat 15.30 ile 19.30’da Ankara ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılacak.

SERİ DEVAM EDECEK

Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen etkinlik serisi, Aslan Kral’ın ardından yeni gösterimlerle de devam edecek. Aslan Kral’ın ardından 21 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena ve 23 Şubat’ta Ankara ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde Geleceğe Dönüş, 15-16 Mart’ta İstanbul Volkswagen Arena’da Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, 19-20 Nisan’da İstanbul Volkswagen Arena’da ve 10-11 Mayıs’ta Ankara ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde Harry Potter ve Felsefe Taşı etkinlikleri yapılacak.

‘SENFONİ İLE TANIŞACAKLAR’

Dün, İstanbul Grand Hyatt Otel’de yapılan basın toplantısında serinin ayrıntılarını paylaşan Piu Entertainment’ın yönetici ortağı Cemil Demirok, 2024’te bu serinin Star Wars ve Aslan Kral filmleriyle başladığını ve yılı Yüzüklerin Efendisi ile bitirdiklerini belirterek “‘Movies in Concert’ serisini 2025 yılında Marvel, Frozen, Gladiator, The Godfather ve Home Alone gibi sevilen yapımların senfonik versiyonlarıyla daha da genişletmeyi planlıyoruz” dedi. Demirok, “Aslan Kral gibi çocuklara yönelik yapımlarla, aileler ve çocuklar için senfoni orkestrasıyla tanışma fırsatı sunuluyor. Birçok çocuk bu konsept sayesinde ilk kez senfoni orkestrası dinleme şansı bulacak” dedi.