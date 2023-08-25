Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 25 Ağustos 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 25 Ağustos Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Drakula: Son Yolculuk, Gran Turismo, Katili Yakalamak, Gezegenler Savaşı, Kelebek Görüşü, Otoban Katilleri, Efsunlu 3: Muska, Uzay Köpekleri filmleri vizyona girecek.
EFSUNLU 3: MUSKA
Uğur Kaplan'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Efsunlu 3: Muska", bir ruh sağlığı merkezinde akıbeti belli olmayan kayıp kadın hastabakıcıları araştıran genç bir gazetecinin başından geçenleri anlatıyor.
Gazeteci olan Ebru, bir ruh sağlığı merkezinde akıbeti belli olmayan kayıp kadın hastabakıcıları haberlerini araştırmak için bir plan yapar ve ruh sağlığı merkezinde hastabakıcı olarak işe başlar. Yaptığı planın önceleri işe yaradığını düşünen Ebru bir anda kendisini bir hasta olarak bulur. Artık burada diğer hastalar gibi tedavi görüyordur. Ancak Ebru, daha önceden haberin kaynağı ile ilgili olabileceğini düşündüğü fotoğrafı paylaştığı, Kerem’in bu fotoğrafı detaylı olarak soruşturması nihayetinde, ruh sağlığı merkezinde yıllar öncesine dayanan, sırlarla dolu olayların gizemi ortaya çıkmaya başlar. İkilimizin bu izbe yerdeki gerilim ve korku dolu zor yolculuğu başlamıştır.
GEZEGENLER SAVAŞI
Frant Gwo ve Erlendur Sveinsson'un yönettiği "Gezegenler Savaşı" filminde Andy Lau, Jing Wu ve Hao Feng yer alıyor.
Yakın gelecekte, güneşin hızla yanmakta olduğunu ve bu süreçte Dünya'yı yakında yok edeceğini öğrendikten sonra insanlar, gezegeni güneşin ateşli parlamalarının çok uzağına, yeni bir güneş sistemine itmek için devasa motorlar yaparlar. Bununla birlikte, evrene yolculuk tehlikelidir ve insanlığın hayatta kalması için son şansı, dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir ölüm kalım operasyonunu gerçekleştirmektir.
GRAN TURİSMO
Archie Madekwe, David Harbour ve Orlando Bloom'un rol aldığı "Gran Turismo", Neill Blomkamp'ın yönetmenliğinde beyaz perdeye taşındı.
Jason Hall ve Zach Baylin'in senaryosunu kaleme aldığı film, arabalara karşı doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olan bir Gran Turismo oyuncusunu anlatıyor. Oyun becerilerini bir dizi Nissan yarışmasını kazanmak için kullanan ve şimdi gerçek bir profesyonel yarışçı olma yolunda ilerlerlemek için hem kendi hem de arabanın sınırlarını zorlayarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.
KATİLİ YAKALAMAK
Eleanor (Shailene Woodley) geçmişiyle mücadele eden genç bir dedektiftir ve toplu katliam boyutunda cinayetler işleyen yeni bir katilin son cinayetinde olay yerine çağrılır. FBI katilin bulunması için ülke çapında umutsuz bir arama çalışması başlatmış ancak katilin karmaşık davranışları yüzünden her seferinde hüsrana uğramıştır. Her ne kadar tecrübesiz olsa da, çalışma arkadaşlarının da fark ettiği şekilde bu katilin akıl yürütme şeklini anlayan tek kişi Eleanor'dur. Genç kadın yavaş yavaş davanın içine çekilir.
Shailene Woodley, Ben Mendelsohn ve Ralph Ineson'un rol aldığı "Katili Yakalamak", aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Damian Szifron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir polisin hikayesini işliyor.
KELEBEK GÖRÜŞÜ
Maksym Nakonechnyi'nin ilk uzun metrajlı filmi "Kelebek Görüşü", Donbass'ta esir tutulan Ukraynalı hava keşif uzmanı bir kadının hikayesini işliyor.
Başrolünde Rita Burkovska'nın oynadığı Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Ukrayna ortak yapımı filmin ilk gösterimi Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde yapıldı.
OTOBAN KATİLLERİ
Yönetmen Tolga Kadıoğlu'nun 2006'da gerçekleşen bir hikayeden uyarladığı "Otoban Katilleri", bir grup arkadaşın kiralık arabayla yolculuk ederken yaşadığı olayları aktarıyor.
Kiraladıkları araba ile yola çıkan iki arkadaş, ağır uyuşturucunun da etkisiyle otoyol kenarındaki dükkanlara, benzin istasyonlarına girerek tezgahtarlarını gasp edip pompalı tüfekle öldürür. Gasp ettikleri paralarla güney sınırından yurt dışına çıkma planları kuran ikili, farkında olmadan "ölüm yolculuğuna" çıkmıştır.
UZAY KÖPEKLERİ
Jason Murphy'nin "Uzay Köpekleri" filmi, animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
İki küçük çocuk ve ebeveynleri, uzay gemilerini tamir ederken yerel bir UFO avcısının pençelerinden kaçmak için arkadaş canlısı köpeklere dönüşen üç uzaylıya yardım eder.
DRAKULA SON YOLCULUK
'Demeter' adlı gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
"Drakula: Son Yolculuk", üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan 50 ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere yola çıkan "Demeter" adlı ticari gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi aktarıyor.
Andre Ovredal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Corey Hawkins, David Dastmalchian ve Aisling Franciosi paylaştı.
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