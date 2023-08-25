Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 25 Ağustos 2023 vizyona girecek filmler...

KATİLİ YAKALAMAK

Eleanor (Shailene Woodley) geçmişiyle mücadele eden genç bir dedektiftir ve toplu katliam boyutunda cinayetler işleyen yeni bir katilin son cinayetinde olay yerine çağrılır. FBI katilin bulunması için ülke çapında umutsuz bir arama çalışması başlatmış ancak katilin karmaşık davranışları yüzünden her seferinde hüsrana uğramıştır. Her ne kadar tecrübesiz olsa da, çalışma arkadaşlarının da fark ettiği şekilde bu katilin akıl yürütme şeklini anlayan tek kişi Eleanor'dur. Genç kadın yavaş yavaş davanın içine çekilir.

Shailene Woodley, Ben Mendelsohn ve Ralph Ineson'un rol aldığı "Katili Yakalamak", aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Damian Szifron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir polisin hikayesini işliyor.