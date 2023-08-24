İlkim Karaca'dan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmine itiraz

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:14

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:14

Anadolu Rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde kendisine yer verilmediğini ve film için izin alınmadığını açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlkim Karaca’nın avukatı Eda Salman mahkemeye sunduğu 8 sayfalık dilekçede, şu taleplerde bulundu:

"Müvekkilim kişilik hakları ve merhum Cem Karaca’nın hatırasına karşı telafisi imkansız zarar ve saldırı tehlikesinin önlenmesi kapsamında davalılarca yapımcılığı gerçekleştirecek çekim sürecine girilen Cem Karaca’nın hayatını ele alan sinema filminin çekimlerini durdurulması, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı vs görsel işitsel görsel kayıtların yayınlanmasının önlenmesi bu kapsamda yönelikle yargılama süreci boyunca ihtiyaten yargılama sonunda kesin olarak saldırı tehlikesinin önlenmesi yönünde tedbir kararı tesis edilmesi…"