Delroy Lindo’dan Blade filmi yorumu: 'Her şey raydan çıktı'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:53

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:53

Marvel’ın 2019’da duyurduğu ve Mahershala Ali’nin başrolünde yer alacağı Blade filmi, pandemi ve Hollywood’da yaşanan çifte grev nedeniyle birçok kez ertelenmişti. Son olarak 2025 vizyon takviminden çıkarılan yapımla ilgili dikkat çekici bir açıklama, projeye bir dönem dahil olan usta oyuncu Delroy Lindo’dan geldi.

Malcolm X, Tut Şu Bücürü ve Da 5 Bloods gibi yapımlarla tanınan 72 yaşındaki Lindo, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda, Blade sürecini değerlendirdi.

Lindo, Marvel’ın kendisine projeyi sunduğunda fikirlerine önem verildiğini hissettiğini belirtti:

“Marvel bana geldiğinde, görüşlerime gerçekten önem verdiklerini hissettirdi. Prodüktörlerle, yazarla ve o dönemdeki yönetmenle yaptığım çeşitli görüşmeler oldukça kapsamlıydı. Kavramsal olarak çok heyecan vericiydi, aynı zamanda şekillenmekte olan karakter açısından da öyleydi. Ama sonra her ne sebepleyse, her şey raydan çıktı.”

2021 yılında projeye dahil olan ve ardından ayrılan Lindo, filmde Jamaikalı aktivist Marcus Garvey tarzında bir karakteri canlandırmasının planlandığını da ilk kez açıkladı.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Marvel’ın yeniden şekillendirdiği Blade projesine dair net bir vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil.