Barış Arduç yeni filmi hakkında konuştu: 'Enteresan bir deneyim olacak'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:41

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:41

Yüzü olduğu Kığılı markasıyla Lofficiel Arabia dergisine Fransa’nın Nice şehrinde birbirinden karizmatik pozlar veren Barış Arduç’un backstage videosu yayınlandı.

Şu günlerde, markanın çok beğenilen çarpıcı reklam filmlerine de imza atan Engin Erden’in yönettiği “Rüzgara Bırak” filminde Hande Erçel’le başrol oynayan Barış Arduç, yarın Çeşme sahnelerine başlayacak.

Başarılı oyuncu Lofficiel Arabia dergisine film hakkında “Normalde tatil yaptığımız bir lokasyonda çekilecek, benim için de hem ailemin yanımda olabileceği hem de işimi de aynı anda yürütebileceğim enteresan bir deneyim olacak” dedi.

Dergiye en büyük hayallerinden birini de açıklayan Barış Arduç şöyle konuştu:

"Onun dışında 4-5 yıldır üzerine çalıştığım, kendi yazdığım bir animasyon filmi var. Zannediyorum bütün hazırlıkları bittikten sonra 2026 yılı gibi izleyici karşısına çıkacak. Bu projenin de sonunda nihayete kavuşuyor olması beni ekstra motive ediyor. Animasyon filmi olması da bize gerçek üstü bir dünya anlattığımız için kendi hayal dünyamızı çok daha uçurup, parlatıp bambaşka şeylere evirme fırsatı veriyor. Zihnimden dökülen şeylerin animasyon olarak nasıl ortaya çıkacağını çok merak ediyorum. Şu anki en büyük heyecanlarımdan biri de o…."

