Geçen yılın gişe rekorlu filmi artık dijital platformdan izlenebilecek...
2023 yılına damga vuran Barbie artık Türkiye'de de djital platform üzerinden izlenebilecek. Barbie 1 Temmuz'da BluTv kütüphanesine eklenecek.
2023 yılında vizyona giren Barbie, Boxoffice Türkiye verilerine göre 1 milyon 363 binden fazla izleyici ile 137,1 milyon lira hasılat yaptı. Dağıtım firması Warner Bros'un aktardığına göre film dünya çapında 1,03 milyar dolarlık bilet satışı yaptı.
Beyazperdedeki yerini almasının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçen film Türkiye'de Blu Tv üzerinden izlenebilecek.
Greta Gerwig imzalı Barbie, Margot Robbie ve Ryan Gosling’i bir araya getirmişti. Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Michael Cera, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya, Jamie Demetriou ve Marisa Abela gibi isimleri kadroda bulunduran film Cillian Murphy'nin başrolde yer aldığı Oppenheimer ile aynı gün vizyona girmesine rağmen 1 milyarın üzerinde kazanç sağladı.
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