Özgün filmler yerini devam filmlerine bıraktı... İşte 2024'ün gişe rekortmeni filmleri!
2024 yılında pek çok film gişede çeşitli rekorlar elde etti. Ancak ilk 10'da kendine yer edinmeyi başaran tüm filmlerin bir devam filmi olması dikkat çekti. İşte 2024 yılının gişe rekortmeni filmleri...
Hollywood, özgün hikâyelerin peşinde olan sinemaseverler için zorlu bir dönemden geçiyor. 2024 yılı, gişe rekortmenleri listesinde hiçbir orijinal yapımın yer almadığı bir yıl olarak tarihe geçmek üzere. En çok hasılat yapan 10 filmin tamamı, ya bir devam filmi ya da bilindik bir serinin parçası.
2024'ÜN EN ÇOK KAZANANLARI
İşte 2024’ün gişe listelerini altüst eden, tamamen devam filmlerinden oluşan ilk 10 filmi...
Inside Out 2
Deadpool & Wolverine
Despicable Me 4
Dune: Part II
Godzilla x Kong
Kung-Fu Panda 4
Beetlejuice Beetlejuice
Venom: The Last Dance
Bad Boys: Ride or Die
Kingdom of the Planet of the Apes
BU HAFTA VİZYONA GİREN "WICKED"IN LİSTEYE GİRMESİ BEKLENİYOR
2024’ün gişe başarısı yakalayan nadir "orijinal" filmlerinden biri olan Wicked, aslında tartışmalı bir yapım. Oz Büyücüsü evreninde geçen bu ön hikâye, klasik bir masala dayanıyor ve tamamen özgün sayılmasa da, yıl sonunda gişede 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak "orijinalliğiyle" dikkat çeken Wicked, halihazırda 2025 için planlanan bir devam filmine sahip.
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