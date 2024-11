Özgün filmler yerini devam filmlerine bıraktı... İşte 2024'ün gişe rekortmeni filmleri!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 23:13

Güncelleme: 25.11.2024 - 23:13

Hollywood, özgün hikâyelerin peşinde olan sinemaseverler için zorlu bir dönemden geçiyor. 2024 yılı, gişe rekortmenleri listesinde hiçbir orijinal yapımın yer almadığı bir yıl olarak tarihe geçmek üzere. En çok hasılat yapan 10 filmin tamamı, ya bir devam filmi ya da bilindik bir serinin parçası.

2024'ÜN EN ÇOK KAZANANLARI

İşte 2024’ün gişe listelerini altüst eden, tamamen devam filmlerinden oluşan ilk 10 filmi...

Inside Out 2

Deadpool & Wolverine

Despicable Me 4

Dune: Part II

Godzilla x Kong

Kung-Fu Panda 4

Beetlejuice Beetlejuice

Venom: The Last Dance

Bad Boys: Ride or Die

Kingdom of the Planet of the Apes

BU HAFTA VİZYONA GİREN "WICKED"IN LİSTEYE GİRMESİ BEKLENİYOR

2024’ün gişe başarısı yakalayan nadir "orijinal" filmlerinden biri olan Wicked, aslında tartışmalı bir yapım. Oz Büyücüsü evreninde geçen bu ön hikâye, klasik bir masala dayanıyor ve tamamen özgün sayılmasa da, yıl sonunda gişede 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak "orijinalliğiyle" dikkat çeken Wicked, halihazırda 2025 için planlanan bir devam filmine sahip.