2024'ün en unutulmaz filmleri

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2

Paul Atreides, ailesine yapılan ihanetin intikamını almak ve evrenin en değerli kaynağı olan "Baharat"ı korumak için Fremenlerle güçlerini birleştirir. Bu epik bilim kurgu, güç, kader ve direniş temalarını işler.