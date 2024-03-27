Hayalet Avcıları, Ürperti, Güneşi Söndürmem Gerek ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 29 Mart Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Hayalet Avcıları: Ürperti, Güneşi Söndürmem Gerek, Cin Günü, Lassie: Yepyeni Bir Macera, Oldboy, Sahipsiz, Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2 ve Riki Rhino: Kahraman Kanatlar filmleri vizyona girecek.
GÜNEŞİ SÖNDÜRMEM GEREK
Umut’un mükemmele yakın hayatı, yaşadığı bir olay sonrasında değişir. Kendi içinde hesaplaşmaya çalışırken hiç de beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.
HAYALET AVCILARI: ÜRPERTİ
Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak için çok gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile ekip oluşturmak için her şeyin başladığı yere, ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Ancak eski bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için yeni ve eski Hayalet Avcıları güçlerini birleştirmelidir.
LASSIE: YEPYENİ BİR MACERA
Bir suç ekibi, son zamanlarda iyi para kazanmak için safkan köpekleri çalmaktadır. Bu durum üzerine Flo, dört ayaklı arkadaşı Lassie ve bir grup genç arkadaşının yardımıyla suçluların peşine düşer. Çocuklar, Lassie'nin yardımıyla hırsızları yakalamak ve çok geç olmadan küçük köpekleri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
RIKI RHINO: KAHRAMAN KANATLAR
Riki adındaki genç bir Sumatra gergedanının boynuzu, korkunç kaçak avcı Bay Jak tarafından çalınır. Riki, boynuzunu geri almak için arkadaşı ördek Beni ile yağmur ormanlarında heyecan verici bir maceraya atılır. Yol boyunca Riki, başı dertte olan diğer hayvanlara yardım eder ve her yardım ettiğinde, arayışında ona yardımcı olacak yeni bir beceriyle ödüllendirilir.
SAHİPSİZ
Gizemli bir şekilde hastalanan ve ailesinin yok olmasını engellemek için mücadele eden bekar bir anne ve hemşire Natalie'yi konu alıyor.
WINNIE THE POOH: KAN VE BAL 2
Bir çok kişi cinayetlerin Christopher tarafından işlendiğine inanır. Yaşanan dehşet üzerine terapiye başlayan genç adam geçmişiyle ilgili büyük sırlar olduğunu öğrenir. Bu arada intikam için geri dönme planları yapan Winnie ve Piglet bu kez Tigger ve Owl’u da yanında getirir. Büyük hesaplaşma için ormana dönen kahramanlar Christopher’ı öldürmek için her şeyi yapmaya hazırdır.
CİN GÜNÜ
Ailesine musallat olmuş bir Cin kabilesi Burhan’ın da peşini bırakmaz. Burhan İlyas efendinin yardımıyla çocuk yaşta bu kabileden kurtulur fakat yıllar sonra kızı Yağmur annesinin yaptığı bir hata sonucu pusuda bekleyen bu kabilenin tuzağına düşer. Annesi Nermin onu ailenin kadim dostu Ak Ana’nın köyüne götürmek ister ama Burhan bunu istememektedir. Nermin eninde sonunda Yağmur’u Ak Anaya götürür. Yağmur ona musallat olanlardan kurtulmak için ızdıraplı bir yola girmek üzeredir.
OLDBOY
Dae-su Oh adında bir adam, bir gün kaçırılır ve 15 yıl boyunca eski püskü bir hücrede tutuklu kalır. Hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sonra bir gün serbest bırakılır. Eline, para, cep telefonu ve pahalı kıyafetler verilir. Bu adam başına gelen bu durumun nasıl ve neden olduğunu anlamak ve gereken intikamı almak konusunda kararlıdır. Bu sırada Dae-su Oh aslında kendisini kaçıranların daha da büyük bir planının olduğunu keşfeder. Ancak bu planın özü acı dolu bir yoldan geçmektedir. Gerçeği bulmak ise bu yolun ta kendisidir.
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