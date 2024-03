Sinema dünyasının merakla beklediği ikiliden yeni film: 'After the Hunt'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:24

Güncelleme: 27.03.2024 - 15:24

Ünlü oyuncu Julia Roberts, yönetmen Luca Guadagnino'nun Amazon için hazırladığı gerilim filmi "After the Hunt"ta başrolde yer alacak. Filmde Roberts, üniversite profesörü olarak karşımıza çıkacak ve bir öğrencisinin meslektaşlarından birine yönelik suçlamalarıyla ilgili zorlu bir süreç yaşayacak. Kendi geçmişindeki karanlık sırların gün yüzüne çıkmasıyla baş ederken kişisel ve profesyonel bir yolculuğa çıkacak.

Senaryo, Nora Garrett tarafından yazılırken yapımcılığını ise Karen Lunder üstleniyor. Guadagnino'nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, şimdilik diğer oyuncuların açıklanmadığı bir proje olarak dikkat çekiyor.

Guadagnino'nun daha önce "Call Me by Your Name" ve yakında vizyona girecek olan "Challengers" gibi filmlere imza attı. Roberts ise 90'lı yıllarda "Pretty Woman", "Notting Hill" ve "My Best Friend's Wedding" gibi romantik komedilerle tanınıyor. Son olarak Netflix'in kıyamet sonrası gerilim filmi "Leave the World Behind"da rol alan Roberts, "After the Hunt" ile yeni bir heyecan verici projeye adım atıyor.