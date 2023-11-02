Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 3 Kasım 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 3 Kasım Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Atatürk 1881 - 1919, Yüz Yüze, Bir Düşüşün Anatomisi, Taylor Swift: The Eras Tour, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece ve Zir-i Cin 2 filmleri vizyona girecek.
ATATÜRK
Aras Bulut İynemli, Songül Öden ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak.
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak.
Atatürk karakterine Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik ediyor.
İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor.
BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ
Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’nin sahibi olan bu “Hitchcockvari mahkeme filmi” bir evliliğin dinamiklerini mercek altına yatıran bir psikolojik gerilim. “Birinin özel hayatı başkasının cehennemidir” fikrinden yola çıkan Bir Düşüşün Anatomisi, Fransız Alpleri’nde bir kulübede kocası Samuel ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra’yı izliyor. Samuel yüksekten düşerek ölür fakat soruşturma sonucunda ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu kesinleşmeyince Sandra cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Samuel’in ölümünün sorgulandığı mahkeme süreci, çiftin çalkantılı ilişkilerinin de derinine inen rahatsız edici ve tatsız bir psikolojik yolculuğa dönüşür. Filmin senaryosu, daha önce Victoria ve Sibyl’de de işbirliği yapan yönetmen Justine Triet ile eşi Arthur Harari tarafından yazıldı.
Sandra Hüller, Samuel Theis ve Swann Arlaud'un oynadığı gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Justine Triet oturuyor.
FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE
Emma Tammi'nin yönetmenliğini yaptığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear'ın Pizza Dükkanı'nda çalışmasını anlatıyor.
Gecelerini işte geçiren güvenlik görevlisi Freddy'nin Pizza Dükkanı'ndaki gece vardiyasından sağ çıkmanın yollarını aradığı kortu türündeki filmin başrollerinde Josh Hutcherson, Matthew Lillard ve Elizabeth Lail oynuyor.
TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR
Sam Wrench'in yönettiği müzikal film "Taylor Swift: The Eras Tour", ünlü şarkıcı Taylor Swift'in tüm müzik kariyerine dair bir yolculuk vadeden The Eras Tour'un sinematik deneyimini izleyiciyle buluşturacak.
YÜZ YÜZE
Waleed El Halfawy yönettiği, Mohamed Mamdouh, Amina Khalil ve Mohamed Shahin'in rol aldığı Mısır yapımı "Yüz Yüze", evliliklerinde problem yaşayan bir çiftin, bu sorunların çözümü için aileleri konuya dahil etmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.
ZIR-I CİN 2
Burak Küçük'ün çektiği haftanın yerli korku filmi "Zir-i Cin 2", bir köyde yaşandığı söylenen cin vakalarını araştırmak için yola çıkan bir gencin şahit olduğu olayları konu alıyor.